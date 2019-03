Salvini sulla cittadinanza a Ramy | Non ci sono le condizioni Il 13enne

Salvini sulla cittadinanza a Rami : "In corso verifiche". Il 13enne : "Che avrebbe detto se fossimo morti tutti?" : Ma il ministro degli Interni ribadisce il no allo Ius soli: "Non cambio la legge, si sconvolgerebbe la vita del Paese". Il 13enne premiato all'ambasciata egiziana: "Di Maio vuole darmi la cittadinanza, di lui mi fido"

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Salvini duro sulla cittadinanza - 25 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: dibattito sulla cittadinanza; Conte esclude nuovo esecutivo; Nave crociera Norvegia: finita l'odissea, 25 marzo 2019,.

Polemica Salvini-Sala sulla cittadinanza. Adam e Ramy in tv da Fazio : "Vogliamo fare i carabinieri" : Vogliono diventare entrambi carabinieri, e in omaggio hanno ricevuto i cappelli dell'Arma dai militari presenti in studio. Adam e Ramy, i due ragazzini che per primi hanno chiamato i carabinieri ...

Ius soli. Sala 'Il fatti eleggere di Salvini è un modo per sfuggire al dibattito sulla legge' : Ed è vergognoso sfruttare fatti di cronaca per alimentare una campagna pro immigrazione', dice. Gasparri si allinea alla posizione di Salvini e spiega: 'Uno straniero, di qualsiasi età, che lo meriti ...

Scintille Salvini-Di Maio sulla Via della Seta : Per Matteo Salvini, critico sull'intesa, 'a Pechino non c'è libero mercato' una frecciata a cui ha replicato Luigi Di Maio. 'Salvini ha il diritto di parlare, ma io ho il dovere di agire nell'...

Nuova tensioni tra alleati sulla Cina. Salvini : 'Non c'è libero mercato'. Di Maio : 'Lui parla io agisco' : Il leader leghista non si scalda per l'accordo con Pechino, anche se afferma di essere contento della visita del presidente cinese e dell'apertura dei mercati 'a parità di condizioni'. L'alleato M5S: '...

Luigi Di Maio - la risposta stizzita del grillino alle critiche di Salvini sulla Cina : "Lui parli - io faccio" : La visita del presidente della Cina Xi Jinping ha riportato tensione all'interno del governo. In particolare tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, con il leghista intervenuto per contenere l'entusiasmo del collega vicepremier per gli accordi commerciali sottoscritti con Pechino. Dal forum degli indust

Salvini : «Sulla cittadinanza a Ramy vediamo ma se vuole lo Ius soli si faccia eleggere parlamentare» : «Stiamo facendo tutte le verifiche del caso perché prima di fare scelte così importanti bisogna aver controllato tutto e tutti». Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini torna a parlare ...

Luigi Di Maio annuncia un piano sulla sicurezza : "Non decide Matteo Salvini" : "Bisogna affrontare il tema della sicurezza interna, anche alla luce di quello che è successo nel Milanese". Intervenendo ad Agorà il ministro dello Sviluppo economico ha annunciato che a breve sarà presentato un programma per la sicurezza di chi vive in Italia. Un concetto, questo, sostenuto dal vicepremier anche in un'intervista a La Stampa: "Credo che l'Italia debba iniziare a dotarsi di una National Security Strategy sul ...

Di Maio : “Sulla sicurezza non decide Salvini. Ecco il piano sul modello Usa” : Ministro Luigi Di Maio, l’attentato del bus dei bambini è stato uno dei peggiori dal dopoguerra. Che significa per il governo?...

Luigi Di Maio - l'avvertimento a Salvini prima del voto sulla Diciotti : 'Ora linea dura' : Dubbi concreti sull'affidabilità della parola data da Luigi Di Maio a Matteo Salvini sul voto al Senato per il caso Diciotti non ce n'erano. Ma quel che ne sarà dell'alleanza tra i due dopo questo ...

