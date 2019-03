Nella notte c’è stato un grande incendio a Cogoleto | in Liguria

L'Aquila - ennesimo furto d'auto Nella notte : Leggi anche CRONACA Via Giovanni di Vincenzo, furto d'auto in piena notte CRONACA Rubate le auto dei vigili del fuoco in servizio, furto nella notte a L'Aquila CRONACA furto d'auto: ritrovata a ...

Roma : incendio al TMB Rocca Cencia domato Nella notte : I Vigili del fuoco hanno domato nella notte l’incendio divampato ieri, nel tardo pomeriggio, all’interno dell’impianto TMB di Rocca Cencia a Roma. Le fiamme hanno interessato un capannone di circa 2mila metri quadrati. Le attività di raffreddamento sono proseguite per tutta la notte. Sul posto anche il Nucleo Nbcr per la protezione degli operatori. L'articolo Roma: incendio al TMB Rocca Cencia domato nella notte sembra essere ...

Strage Nella notte in Puglia - tre giovani morti in un incidente : addio Davide - Sarah e Giulia : Tre giovanissimi morti e due feriti: è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato dopo le 2 nel Brindisino, sulla strada che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco. Le vittime sono Davide Cazzato 19enne di Brindisi, Sarah Pierri 18enne di Tuturano e Giulia Capone 17enne di San Pietro Vernotico. Giulia Capone e Davide Cazzato sono morti sul colpo mentre Sarah Pierri è deceduta in ospedale ...

Si ribalta con l'auto Nella notte - i vigili del fuoco lo estraggono dall'abitacolo : Conegliano Laudense, Lodi,, 22 marzo 2019 - E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con auto pompa e auto grU sull'incidente avvenuto alle 22.20 di ...

Conte premier loquace : Nella hall dell'hotel - una notte di chiacchiere con i giornalisti. Come Berlusconi : Scene del genere, nel passato, accadevano soltanto con Silvio Berlusconi presidente del Consiglio: all'apice della sua fortuna politica, il Cavaliere si immergeva in esternazioni notturne, restate ...

Nba - Nella notte vincono Golden State e Denver - l'inseguimento continua : In campo Warriors e Nuggets nella notte Nba del 22 marzo, entrambe giocavano per la corsa al primo posto. I campioni in carica, in un match non semplice contro gli Indiana Pacers, hanno centrato l'obiettivo portandosi a 49 vittorie, mentre Denver ha trovato a Washington la sua quarantottesima vittoria. Ora, sia Denver che Golden State sono a 22 sconfitte, resta dunque uno scarto minimo nella contesa per il primo posto nella Western Conference. ...

Massignano - i lupi sgozzano pecore e agnelli Nella notte : Massignano - Un branco di lupi, nella notte tre mercoledì e giovedì, ha ucciso pecore e agnelli ad un agricoltore di Villa Santi di Massignano. La scoperta è stata fatta dal proprietario nella ...

Sondrio - furti a ripetizione Nella notte Svaligiati sei appartamenti in città : Due episodi, a distanza di pochi giorni, e torna a Sondrio l'incubo dei furti in casa, in assoluto il reato che turba maggiormente i valtellinesi, fortunatamente poco abituati a fatti ancora più gravi.