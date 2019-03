Maria De Filippi ospita Raffaella Carrà | sarà giudice di Amici 18?

Uomini e Donne : Maria De Filippi caccia Ronza per aver spintonato una ragazza della redazione. Lui nega e insulta la ragazza in un post : A Uomini e Donne il clima si infiamma facilmente ma questa volta un discusso episodio avrebbe mandato su tutte le furie Maria De Filippi. Nel corso della registrazione del trono over, avvenuta venerdì 22 marzo, Gianni Sperti ha accusato un protagonista del trono over Gian Battista Ronza di aver spintonato una ragazza che lavora nella redazione del programma. “Ma che stai inventando? Facciamola entrare e vediamo se è vero che io l’ho aggredita”, ...

Amici 18 - Federica Marinari dopo l'eliminazione : 'Ho sempre avuto timore di Maria De Filippi' : Ma in questi mesi ho capito che non c'è persona più attenta nei confronti di noi ragazzi: ci passa dei concetti, ci insegna a vedere il mondo secondo gli occhi di un adulto buono, apre il suo cuore e ...

Maria De Filippi cambia il regolamento di Amici - Federica tornerà al talent? : Ma in questi mesi ho capito che non c'è persona più attenta nei confronti di noi ragazzi: ci passa dei concetti, ci insegna a vedere il mondo secondo gli occhi di un adulto buono, apre il suo cuore e ...

Uomini e Donne - anticipazioni over : Maria DE FILIPPI caccia Gian Battista! : Momenti di forte tensione nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne; stando alle anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News, MARIA De FILIPPI ha infatti cacciato Gian Battista Ronza dallo studio. Come mai? Vediamo cos’è successo… Dopo aver atteso a lungo per poter entrare, Gian Battista si è presentato in puntata e ha cominciato a parlare di una sua uscita con una dama del parterre; quest’ultima, ...

Gemma Galgani e Rocco imbarazzano Maria De Filippi al Trono Over : Trono Over: Gemma Galgani fa una rivelazione su Rocco e imbarazza Maria De Filippi Questa prima puntata settimanale del Trono Over è stata particolarmente pregna di polemiche. E anche stavolta ha fatto molto discutere la dama Gemma Galgani, la quale ha fatto una clamorosa confessione su Rocco Fredella, riuscendo a mettere in imbarazzo Maria De Filippi. Cos’è successo? La dama ha rivelato oggi in puntata di aver portato il video di una ...

Amici 18 - Federica Marinari dopo l’esclusione : “Ho sempre avuto timore di Maria De Filippi” : Federica Marinari dopo l’eliminazione da Amici ringrazia Maria De Filippi e confessa: “Ho sempre avuto timore di lei” Federica Marinari non è riuscita ad accedere al serale di Amici di Maria De Filippi 2019. dopo l’esclusione, la giovane cantante ha affidato a Facebook un lungo messaggio in cui cerca di spiegare la sua esperienza all’interno […] L'articolo Amici 18, Federica Marinari dopo l’esclusione: ...

Amici di Maria De Filippi : i vincitori di tutte le edizioni : Andato in onda dal 2001, Amici di Maria De Filippi è il talent show più longevo al mondo con le sue ben quindici edizioni. Ideato e realizzato dalla regina della tv italiana Maria De Filippi, fu il primo talent di successo a prender piede in Italia. Partito leggermente in sordina con gli appuntamenti del sabato condotti da Daniele Bossari, la fase del serale attirò sempre più pubblico fino ad essere fin dalla prima edizione una vera e ...

Sabrina Ferilli a Verissimo : "Maria De Filippi è rigida e bacchettona - mi piace scandalizzarla con le parolacce!" : Sabrina Ferilli sarà la protagonista della fiction di Canale 5, L'amore strappato, basata su fatti realmente accaduti e raccontati nel libro Rapita dalla giustizia. Intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, l'attrice di Fiano Romano ha affrontato anche altri argomenti, parlando a lungo della propria famiglia e anche dell'amicizia con Maria De Filippi con cui, grazie ad Amici, è nato anche un piccolo sodalizio professionale.prosegui la ...

Amici 18 - Vittorio Grigolo : "Sarà un viaggio incredibile - ringrazio la geniale Maria De Filippi" : I suoi follower sul proprio profilo ufficiale Instagram stanno già aumentando in modo esponenziale: potere di Amici, il talent show di Maria De Filippi, che permetterà a Vittorio Grigolo, tenore di 42 anni nato ad Arezzo ma cresciuto a Roma, di ottenere una meritata popolarità anche presso il grande pubblico televisivo.Grigolo, infatti, nonostante la carriera di tutto rispetto e una nomination ai Grammy Awards (roba non da poco...), era ...

Verissimo - Maria De Filippi cambia le carte in tavola a Silvia Toffanin : Da sabato 30 marzo, il talk show di Silvia Toffanin cambia collocazione. Inizierà prima e durerà di più, con un maggior...

Amici - gaffe davanti a Maria De Filippi : Veronica Grigolo non si accorge del microfono acceso : Ad Amici di Maria De Filippi è andata in scena una gaffe imbarazzante con protagonista Veronica Peparini. Prima che la De Filippi presentasse Vittorio Grigolo, che intanto aveva annunciato la sua partecipazione, la conduttrice ha ammesso di non conoscere Giuliano Peparini. Leggi anche: Amici, Vittor

Amici di Maria De Filippi - è gaffe per Veronica Peparini davanti a Giuliano : La gaffe di Veronica Peparini ad Amici di Maria De Filippi Anche Veronica Peparini oggi ha lasciato il segno ad Amici di Maria De Filippi rendendosi protagonista di una gaffe che l’ha messa profondamente in imbarazzo, almeno all’inizio, e che ha strappato qualche sorriso anche ad Alessandra Celentano. Si tratta di un momento che più […] L'articolo Amici di Maria De Filippi, è gaffe per Veronica Peparini davanti a Giuliano ...

Maria De Filippi spiazza il pubblico : 'Non so se Amici ci sarà l'anno prossimo' : È bastata una semplicissima frase pronunciata da Maria De Filippi qualche ora fa, a creare il panico tra i fan del suo longevo talent show: Amici. Nel corso della puntata che è andata in onda il 23 marzo, infatti, la conduttrice ha precisato di non sapere se anche l'anno prossimo il suo format sarà in palinsesto. Qualora Mediaset dovesse decidere di dare l'ennesima edizione a questo programma, vorrebbe dire che gli ascolti del serale che sta per ...

Amici - Vittorio Grigolo è il secondo coach del Serale - ecco come ringrazia Maria De Filippi : Vittorio Grigolo è il secondo coach del Serale di Amici 18 insieme a Ricky Martin. Maria De Filippi lo aveva annunciato già giorni fa ma ha ufficializzato il tutto durante la puntata dello speciale del sabato pomeriggio di oggi. "Questo direttore artistico in Italia ci sta poco", ha esordito la cond