La Via della Seta con Claudio Pagliara

Vento forte in Lombardia : disagi a PaVia - chiuso tratto della SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” : A causa del forte Vento è provvisoriamente chiusa al traffico per tutti i veicoli, in entrambe le direzioni, la SS36 “del Lago di Como e dello Spluga”, dal km 140 al km 147, nel territorio comunale di Madesimo in provincia di Sondrio: lo rende noto ANAS. Restano raggiungibili gli impianti invernali e Madesimo. Il Vento ha provocato danni e disagi in provincia di Pavia. I vigili del fuoco hanno dovuto effettuare oltre 30 interventi ...

La Francia firma accordi miliardari con la Cina (senza aderire alla Via della Seta) : Macron difende il ruolo dell’Europa in un quadro multilaterale e assicura ricche commesse per le imprese francesi: ad Airbus commessa da 30 miliardi...

Giro d’Italia 2019 : al Via anche il russo Ilnur Zakarin. Il capitano della Katusha-Alpecin ufficializza la presenza : Al momento è impegnata in terra catalana al Giro di Catalogna, dove “Per me, la top-5 o la top-5 sarebbero grandiose, pvisto che ho già avuto un inizio di stagione piuttosto intenso e dopo mi dirigerò verso il Teide per un allenamento in quota”. Ilnur Zakarin, stella russa del ciclismo su strada e capitano della Katusha-Alpecin ha ufficializzato la sua presenza al prossimo Giro d’Italia. “Mi piace molto il Giro, non solo ...

Mentre ero Via - alla ricerca della memoria con Vittoria Puccini : trama cast e anticipazioni : Il percorso di riappropriazione della memoria, degli affetti e della propria immagine, sia pubblica che interiore, di una donna a cui vengono attribuite numerose colpe, con cui dovrà scendere a patti. Questa la vicenda raccontata in Mentre ero via, la serie coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Michele Soavi, al via giovedì 28 marzo in prima serata su Rai1 per 6 puntate. Una ...

The Cleaners - Viaggio tra pulitori di post - foto e video sui social. Censura volontaria o tutela della sensibilità di chi non può difendersi? : Rimuovere o non rimuovere? “Ignore” or “delete”? Questo è il problema. Benvenuti nel mondo dei pulitori dei social. Professione impiegatizia segretissima, ma identica e confondibile con qualsiasi altro lavoro da impiegato di banca davanti a un monitor. S’intitola The Cleaners – Quello che i social non dicono, è un documentario diretto da Hans Block e Moritz Riesewick, ed uscirà nelle sale italiane il 7 aprile 2019. Sintetico, diretto, ...

Noleggio auto : dopo l'invito della Ue Via libera a tariffe trasparenti : ROMA - tariffe più limpide e prezzi senza sorprese. Era questa la richiesta della Commissione europea inviata alle compagnie di Noleggio auto che operano nel Vecchio Continente. E alla fine di un iter ...

Via della Seta - presidente Oliverio scrive a Conte : 'Calabria abbandonata dal governo' : ... ovvero il più grande porto hub del Paese, tra i più importanti dell'Europa e del mondo per le merci. L'incomprensibile scelta del Governo da Lei presieduto è aggravata dal mancato coinvolgimento a ...

Marc Innaro - lo sfregio all'inViato della Rai : respinto alla frontiera ucraina - colpa di Putin? : Il corrispondente della Rai a Mosca, Marc Innaro, è stato respinto dalla polizia di frontiera ucraina a Kyev, dove era atterrato con il suo operatore russo per seguire le imminenti elezioni. All'agenzia Ria Novosti, Innaro ha spiegato che aveva regolarmente ottenuto l'accredito dalla Commissione ele

«Oltre lo sguardo» - un Viaggio tra i più bei volti del cinema e della musica : Oltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoOltre lo sguardo, le fotoSono le bretelle di Raul Bova, il Tevere sotto i piedi di Luca Zingaretti. È lo sguardo perso di Valeria Golino e l’abito bianco di Luca Argentero. ...

Via della seta Italia-Cina : i tre accordi firmati : ... estrazioni di Oggi Domenica 24 Marzo 2019: numeri vincenti Editoriali Conte, addio alla politica: 'La mia esperienza finisce col governo' Soldi Le monetine da 1, 2 e 5 centesimi valgono 200 milioni ...

Pescara - scoperta una discarica abusiva di amianto sotto un Viadotto della A25 : I carabinieri della forestale, durante un controllo sullo stato di usura dei piloni, hanno individuato alcune lastre di Eternit

Via della Seta : accordi per 2 - 5 miliardi. Di Maio rassicura Usa : 'tlc fuori da intese' : Abbiamo fatto un passo per aiutare la nostra economia a crescere'. 'Ci sarà una task force del Mise - ha detto ancora Di Maio - che monitorerà gli accordi, lavoriamo perché ci siano altri accordi da ...

La Via della Seta non può esistere senza la fiducia fra Cina e Vaticano : È un dato di fatto che la Cina sta giocando un ruolo rilevante nell’organizzazione degli scambi commerciali globali. La storia proprio oggi deve aiutarci a capire che la globalizzazione non coincide affatto con l’«occidentalizzazione» del mondo, ma va inquadrata all’interno di una più ampia prospettiva.La cultura è centrale nella strategia cinese p...

Mentre Ero Via cast : attori e personaggi della fiction su Rai 1 : Mentre ERO VIA cast. Da giovedì 28 marzo 2019 va in onda su Rai 1 la nuova fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via cast: attori e personaggi della fiction su Rai 1 Vittoria Puccini è Monica GrossiGiuseppe Zeno è Stefano De AngelisFlavio Parenti è Riccardo GrossiFrancesca Cavallin è Barbara GrossiAntonia Fotaras è SaraRiccardo Antonaci è ...