La mozzarella di bufala non va in frigo | peggiora ed è meno sana

(Di martedì 26 marzo 2019) Ladise conservata inrifero” ed è anche ““: nell’arco delle 24 ore sia a livello chimico che dal lato dell’analisi sensoriale “la scelta migliore risulta essere quella di conservare laa temperatura ambiente“. E’ quanto ha dimostrato uno studio del laboratorio del Gruppo Maurizi, specializzato in sicurezza alimentare e ambientale, che ha analizzato dei campioni didiper osservare la differenza tra quelle conservate inrifero e quelle mantenute a temperatura ambiente. Sono state realizzate analisi chimiche, microbiologiche e sensoriali sulle mozzarelle. “Lo studio nasce dall’esigenza di informare tutti coloro che, per paura della proliferazione batterica, conservano ladiinrifero a discapito della sua qualità – afferma Daniela ...

