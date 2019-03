HONOR 20 | 20 Pro | Huawei P Smart Z e Y5 2019 potrebbero presto arrivare in Europa

HONOR View 10 Lite riceve Android 9 Pie in Italia - ASUS ZenFone 5 - ZenFone 5Z e ZenFone 4 Selfie Pro nuove patch di sicurezza : Importanti aggiornamenti in roll out per HONOR View 10 Lite, ASUS ZenFone 5, ZenFone 5Z e ZenFone 4 Selfie Pro. Curiosi di sapere quali sono le novità? L'articolo HONOR View 10 Lite riceve Android 9 Pie in Italia, ASUS ZenFone 5, ZenFone 5Z e ZenFone 4 Selfie Pro nuove patch di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Da provare su Huawei e HONOR con EMUI i temi del Samsung Galaxy S10 : download e guida : Trapelano oggi 19 marzo alcune informazioni interessanti per coloro che si ritrovano con uno smartphone Huawei e Honor, in riferimento ai device dotati dell'interfaccia EMUI. Tutto ruota attorno al Samsung Galaxy S10, considerando che a distanza di un giorno dall'aggiornamento per il Galaxy S9, con cui sarà possibile testare alcune funzionalità della fotocamera concepite per il top di gamma 2019 (qui trovate qualche altro dettaglio in merito),

Inviolabili EMUI 9 e 8 all'attacco Wi-Fi - come sono protetti i dispositivi Huawei e HONOR : Chi ha uno smartphone Huawei o Honor con a bordo EMUI 9 ma anche solo la precedente EMUI 8 può dormire sonni tranquilli: entrambe le interfacce sono in grado di proteggere i device da eventuali attacchi Wi-Fi e dunque non mettono a repentaglio i dati personali del proprio telefono. Una certezza di non poco conto, visti i tanti rischi che si corrono in rete, soprattutto navigando con hotspot pubblici. La stessa Huawei ha chiarito qual è

Confermati ufficialmente i problemi all'app fotocamera per HONOR 10 : aggiornamento in arrivo : Un mese di marzo non particolarmente fortunato per gli utenti che si ritrovano con un Honor 10. L'ultimo aggiornamento ufficiale, come ho avuto modo di riportarvi pochi giorni fa sul nostro magazine, non si è rivelato particolarmente fortunato per il pubblico in possesso del top di gamma 2018. Mi riferisco soprattutto a questioni inerenti la durata della batteria, con feedback non così incoraggianti come avrete avuto modo di notare. In attesa di

Smartphone Android in offerta oggi 12 marzo : HONOR 10 - Razer Phone 2 - Samsung Galaxy Note 9 - Huawei Mate 20 Pro e tanti altri : oggi sono in offerta HONOR 10, Razer Phone 2, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Huawei Mate 20 Pro. Pronti a mettere mano al portafogli?

Importanti aggiornamenti in roll out per HONOR View 10 Lite - Sony Xperia XZ Premium e ASUS Zenfone Max Pro (M1) : Importanti aggiornamenti in roll out per HONOR View 10 Lite, Sony Xperia XZ Premium e ASUS Zenfone Max Pro (M1). Curiosi di sapere quali sono le novità?

Aggiornamenti in fase di rilascio per ASUS ZenFone Max Pro - HONOR View20 e Nokia 3.1 Plus : Oggi è tempo di Aggiornamenti per ASUS ZenFone Max Pro (M1), HONOR View 20 e Nokia 3.1 Plus. Siete pronti a scaricare le nuove versioni software?

Redmi Note 7 Pro certificato dal TENAA e fianco a fianco con HONOR View20 : Redmi Note 7 pro, che sarà annunciato in Cina il 28 febbraio, è stato certificato dal TENAA e mostrato a fianco di un HONOR View20.

Smartphone Android in offerta oggi 22 febbraio : HONOR 10 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi MIX 2S - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : oggi sono in offerta HONOR 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S, Samsung Galaxy S9 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli?

Instancabile programma beta per EMUI 9 : 4 nuovi Huawei e HONOR coinvolti a febbraio : Il programma beta EMUI 9 si sta diffondendo sempre di più, anche tra dispositivi meno recenti e pure meno diffusi commercialmente. La nuova interfaccia con Android 9 Pie fa capolino, con una specifica fase sperimentale, su 4 nuovi dispositivi tra brand Huawei e Honor, per la felicità di chi non ha scelto né un top di gamma, né tanto meno uno degli smartphone di maggiore tendenza degli ultimi anni. Come sottolinea pure la fonte Huawei Central,

Una Smart TV HONOR da 55 pollici sembra prossima al lancio : HONOR, stando agli ultimi report, sarebbe ormai pronta a portare sul mercato la sua prima Smart TV, che dovrebbe avere una diagonale di 55 pollici.

Prove di patch B179 per HONOR 10 : prime segnalazioni e funzioni legate all'aggiornamento : Ci sono segnalazioni interessanti giunte in redazione oggi 17 febbraio, a proposito di uno smartphone come il cosiddetto Honor 10. Dopo aver condiviso con voi un bilancio sulla patch di gennaio attraverso un articolo apposito, soprattutto per quanto riguarda la batteria, stavolta bisogna prendere in esame un pacchetto software che almeno sulla carta potrebbe rivelarsi più pesante del previsto. Proviamo dunque a vederci chiaro, sperando che tutti

Immancabile rilancio per le offerte Euronics online con Huawei Mate 20 Lite e HONOR 10 in promo : Un appuntamento ormai settimanale quello relativo alle offerte Euronics disponibili online, come si potrà notare oggi 15 febbraio per coloro che intendono acquistare device come Honor 10 e Huawei Mate 20 Lite. A distanza di tre settimane dal nostro ultimo aggiornamento sulle promo della nota catena, occorre dunque selezionare per voi alcune promozioni che potreste ritenere particolarmente interessanti. Fermo restando che in giro per il web

HONOR 8 Pro inizia a ricevere EMUI 9.0 in versione beta : Stanno prendendo il via i lavori di beta testing per portare la nuova EMUI 9.0 con base Android 9 Pie a bordo del non più nuovissimo HONOR 8 Pro.