Cina | Conte dialogo ma con parità trattamento

Memorandum Italia-Cina Via della Seta : contenuto accordo e testo : Memorandum Italia-Cina Via della Seta: contenuto accordo e testo Sette pagine, ventinove punti e un potenziale di 20 miliardi. È il Memorandum Italia-Cina sulla nuova Via della Seta, siglato sabato 23 marzo a Villa Madama. Alla presenza del presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte e del presidente della Repubblica cinese Xi Jinping, i due Paesi si sono formalmente impegnati ad approfondire la cooperazione bilaterale ...

Conte : 'Italia-Cina' in rispetto Ue : 20.53 La collaborazione Italia-Cina "è impostata, sottolineo, in stretto raccordo con la strategia Ue sulla connettività euroasiatica e nel pieno rispetto dei principi,oltre che di reciprocità,anche di trasparenza,inclusività,sostenibilità fiscale e ambientale,come evidenziato nel testo". Così il premier Conte. "Sul piano della cooperazione economica obiettivo per l'Italia è di riequilibrare la bilancia commerciale e intensificare i flussi di ...

Italia-Cina - Conte : "Per noi è una grande occasione. Sarò a Pechino il 26 e 27 aprile" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è detto molto soddisfatto per l'incontro "proficuo" avuto con il Presidente cinese Xi Jinping e ritiene che la firma del Memorandum e l'intensificazione dei rapporti con la Cina sia per l'Italia una grande occasione, infatti ha scritto:"Italia e Cina sono legate da quindici anni da un Partenariato strategico globale e nel 2020 celebreremo 50 anni di relazioni diplomatiche. Rapporti ...

