Agnelli smentisce il Wsj e nega la Superlega | «mai sentito parlare di una Champions semi

(Di martedì 26 marzo 2019) Il modello è la Nfl Ventiduesima assemblea generale dell’Eca e – al di là della già annunciata contrarietà al Mondiale per club del 2021 – l’argomento principale è la futuraLeague. Che a partire dal 2024 potrebbe diventare unamodello Nba, a inviti, al massimo con qualche retrocessione e qualche promozione. Ne ha scritto anche il Wall Street Journal. Il quotidiano economico-finanziario è stato smentito da Andreanel corso della conferenza stampa.Il presidente dell’Eca e della Juventus ha detto: «Non ho maidi una futurabloccata con promozioni e retrocessioni, contrariamente a quanto scrive il Wall Street Journal. Le nostre riunioni con la Uefa non sono che delle riflessioni per costruire il futuro del calcio. Non abbiamo un’idea precisa al momento, non abbiamo la formula ...

