3T Frascati Sporting Village sincro | Esordienti A in trionfo a Frosinone nella prova a

3T Frascati Sporting Village (nuoto) - Ippoliti applaude gli Esordienti A : “Buona prova a Pietralata” : Roma – Sta per entrare nel vivo la stagione del settore nuoto del 3T Frascati Sporting Village. I ragazzi allenati dal responsabile Maurizio Ippoliti sono stati impegnati con frequenza nelle ultime settimane e così anche nello scorso week-end. A scendere in vasca sono stati tredici ragazzi della categoria Esordienti A che, sotto gli occhi dei tecnici Walter Valloni e Simone Di Lorenzo, hanno gareggiato a Pietralata nella seconda prova di ...

3T Frascati Sporting Village (nuoto) - primo posto nel campionato regionale Uisp per società : Roma – Un doppio fine settimana di soddisfazioni per il settore nuoto del 3T Frascati Sporting Village. Nell’ultima domenica di febbraio è arrivato il risultato più rilevante di questo periodo: grazie ad una serie di brillanti prestazioni individuali, i ragazzi allenati dal responsabile tecnico Maurizio Ippoliti hanno permesso al club tuscolano di arrivare al primo posto nella speciale classifica per società alle finali dei campionati ...

3T Frascati Sporting Village (salvamento) - cinque medaglie individuali ai campionati italiani : Roma – Un bottino ricchissimo per il settore salvamento del 3T Frascati Sporting Village. I ragazzi allenati da Franco Fanella e Cristiano Mariani hanno conquistato ben cinque medaglie individuali e una nella staffetta ai campionati italiani invernali tenutisi a Riccione da mercoledì a domenica scorsi. «Un risultato complessivo molto positivo a cui va aggiunto l’ottavo posto ottenuto dalla nostra società nella classifica per società della ...

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) - Casaburi fiducioso : «L’Under 17 promette bene» : Roma – Prime due partite di campionato con risultati alterni per l’Under 17 nazionale del 3T Frascati Sporting Village. I ragazzi di coach Andrea Casaburi hanno prima perso il confronto con il Waterpolis per 6-1 (al termine di una gara più equilibrata di quello che racconta il punteggio) e poi hanno trovato l’immediata reazione e la prima vittoria stagionale nel match di dieci giorni fa contro il Racing, piegato per 8-3. «I ragazzi stanno ...

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) - Fabiano : «Come crescono Under 11 e Under 13» : Roma – Una base forte per un futuro pieno di soddisfazioni. Il settore pallanuoto del 3T Frascati Sporting Village sta lavorando da tempo sull’acquagol e sui suoi giovani atleti e le conferme della bontà di questo forte impegno stanno arrivando già in questa stagione. E’ Rino Fabiano, che allena l’Under 13 assieme a Sara Passa e l’Under 11 con Emanuele Tincani, a parlare delle due promettenti squadre. «La selezione “maggiore” ha cominciato ...