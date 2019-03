Una scimmia nata con spermatozoi di testicoli congelati

C’era Una volta Roma… “La Torre della Scimmia” : In via dei Portoghesi 18, tra via dei Pianellari e via dell’Orso, sorge palazzo Scapucci, noto come la Torre della Scimmia. La Torre di origine medievale appartenente alla famiglia Scapucci, fa parte del cinquecentesco palazzo che la ingloba completamente. Di forma quadrangolare, la Torre è composta da quattro piani con ai fianchi quattro finestre decorate con cornici in travertino. La terrazza presenta dei simboli araldici di quest’ultima ...