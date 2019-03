Salvini frena su cittadinanza  a Ramy | «Per ora non ci sono elementi» Il video

Salvini frena su cittadinanza a Rami : Matteo Salvini frena sulla cittadinanza a Rami Shehata , il ragazzo eroe di San Donato Milanese che ha chiamato i carabinieri dal pullman dirottato mercoledì scorso da Ousseynou Sy. " A ora non ci ...

Ramy - Di Maio : "Cittadinanza subito". Ma Salvini frena : "Servono accertamenti" : Il governo gialloverde si sta dividendo anche sulla questione della cittadinanza a Ramy, il ragazzino eroe del bus dirottato nel Milanese. "Basta girarci intorno, diamo la cittadinanza a quel bambino. C'è già una legge che lo consente, non dobbiamo inventarcela. Facciamolo e basta", ha scritto Luigi Di Maio su Facebook."Su Ramy - ha continuato il vicepremier grillino - confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per ...

Tria frena su flat tax e gela Salvini : “Ipotesi di riforma si fanno con legge di bilancio” : L'allargamento della flat tax, al momento introdotta per con una tassazione al 15% solo per le partite iva entro i 65mila euro, si discuterà solo nella prossima manovra. Lo ha spiegato Tria al question time di ieri: "Al momento non è stata formulata alcuna stima ufficiale circa l'impatto di una possibile estensione della flat tax".Continua a leggere

Flat tax per famiglie - Salvini rilancia : 'Si fa con 15 miliardi'. Di Maio frena. Pd all'attacco : Il vicepremier leghista parla di 'rivoluzione epocale' e critica la simulazione del ministero dell'Economia che parla di 60 miliardi: 'Numeri strampalati'. L'alleato di governo pentastellato frena: 'Troveremo una soluzione insieme, ma no promesse alla Berlusconi'. Zingaretti: 'Bufala da Paperon de' ...

F-35 - il governo si spacca. Trenta frena - Salvini : "Stop è un danno" : Il governo giallo-verde si spacca ancora. E questa volta la pietra dello scandalo è rappresentata dagli F-35. Il governo composto da Lega e Movimento Cinque Stelle non ha mai fatto mistero di avere forti perplessità sul programma dei caccia multiruolo della Lockheed Martin. L'esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha deciso di pagare i 389 milioni di euro di debito contratto per l'acquisto degli F-35. Un debito su cui anche gli Stati Uniti hanno ...

Salvini frena sulla 'Via della Seta' : dopo il sì Tav - un altro passo per accreditarsi a Bruxelles e Washington : "Se si tratta di aiutare imprese italiane a investire all'estero, siamo disponibili a ragionare con chiunque. Se si tratta di colonizzare l'Italia e le sue imprese da parte di potenze straniere, no". Matteo Salvini frena sulla via della Seta ma non riesce a bloccare l'intesa commerciale tra Roma e Pechino. La firma ci sarà quando il presidente Xi Jinping sarà a Roma la prossima settimana, confermano da Palazzo Chigi dopo i paletti ...