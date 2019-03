eurogamer

(Di lunedì 25 marzo 2019) In occasione del State of Play di stasera, Sony ha annunciato anche untitolo il cui nome èAd una prima occhiata si tratta di un incrocio tra un-n-e un gioco multiplayer, nel quale due squadre di giocatori sono contrapposte l'una contro l'altra all'interno di dungeon generati proceduralmente. Una sorta di Diablo PvP, in quanto l'obbiettivo finale è quello di completare il dungeon prima dell'avversario.Assieme alla possibilità di gioco Online, fa notare Destructoid, sarà possibile anche giocare in multiplayer locale dividendo lo schermo fino a quattro giocatori.Leggi altro...

Eurogamer_it : ReadySet Heroes è un nuovo hack-n-slash dallo spirito competitivo -