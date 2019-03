Lupita Nyong' o e l' horror Us | I mostri siamo noi

Lupita Nyong’o : «Quando ero un brutto anatroccolo» : Mentre parliamo, Lupita Nyong’o pesca con le dita alcuni pezzetti di frutta da un cestello. «Ho fame», si scusa. Siamo sole, sedute in una stanza alla fine di un lungo corridoio, in uno dei tanti edifici sparsi negli Universal Studios a Los Angeles, ma lei è truccata, pettinata e vestita in modo inappuntabile. Non sfigurerebbe a un evento pubblico, molto più formale di questo. Il suo nuovo film Noi, in Italia dal 4 aprile, storia di una ...