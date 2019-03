Incendio alla discarica di Mariano Comense | fumo visibile da chilometri | soccorsi anche

Incendio alla tendopoli di San Ferdinando - morto un migrante : Roma, 22 mar., askanews, - Un migrante è morto a causa di un Incendio divampato poco prima dell'alba nella tendopoli di San Ferdinando, Reggio Calabria,, predisposta dalla Prefettura non lontano dalla ...

Incendio in impianto chimico in Texas : allarme benzene : In Texas, le autorità di Deer Park hanno ordinato ai residenti di restare in casa a causa degli alti livelli di benzene chimico rilevati nell’aria a seguito dell’Incendio divampato 3 giorni fa presso un impianto di stoccaggio petrolchimico. Le autorità della contea di Harris hanno spiegato che le truppe della Guardia Nazionale hanno delimitato l’area intorno alla l’Intercontinental Terminals Company, la fabbrica di carri ...

Un Incendio quasi indomabile che alla fine è stato spento : ecco la commovente foto di due eroi moderni diventata virale sul web : Quanto può essere faticoso il lavoro dei Vigili del Fuoco? Tanto, ovviamente. E questa foto che è diventata virale sui social ne è una prova evidente. Nell’immagine si vede il caposquadra e il suo vice sdraiati in un prato, stremati dalla fatica, con le divise sgualcite e sporche a testimoniare il fatto che hanno appena sedato un’incendio. Ma ci sono volute ore. La foto è stata scattata a Givoletto dopo lo spegnimento di un incendio ...

Incendio nel negozio di palloncini - nei pressi anche una rissa. 'Bollori' sulla circonvallazione : Un Incendio, forse dovuto a un cortocircuito, è divampato nel noto negozio 'Balloon Party' di viale Japigia: sul posto pompieri e Polizia. Nei paraggi anche un acceso diverbio.

MotoE – Incendio di Jerez - il racconto di Alex De Angelis : “qualcuno ha visto tutto e la verità verrà a galla - ecco cosa ci hanno detto” : Il commento di Alex De Angelis dopo il terribile incidente divampato nella notte a Jerez de la Frontera “Uno scenario bruttissimo, da incubo“. Alex De Angelis descrive così, al telefono con l’Adnkronos, la situazione che si è trovato davanti questa mattina al suo arrivo al circuito di Jerez, dove un Incendio divampato nella notte ha mandato letteralmente in fumo le moto Energica Ego e l’attrezzatura dei team MotoE ...

Pisa - morto il poliziotto Raffaele Di Terlizzi : salvò da Incendio 15 malati caricandoseli in spalla : L'agente di polizia nel 2001 salvò da un incendio 15 malati ricoverati all'ospedale e incapaci di camminare caricandoseli in spalla.Continua a leggere

Gallarate - Incendio nella mansarda di una casa di corte : famiglia sfollata : Varese, 10 marzo 2019 - incendio, nella notte tra sabato e domenica, a Gallarate, nel rione di Cedrate : il rogo ha distrutto due locali e il tetto di una mansarda, in via Gorizia. Le fiamme sono ...

Vasto Incendio a Perugia - l’allarme ai cittadini : “restare in casa con le finestre chiuse” : Un Vasto incendio e’ divampato in un capannone industriale nella zona di Ponte San Giovanni alla periferia di Perugia. Ha provocato una grande colonna di fumo nero visibile in gran parte della citta’. Sono intervenuti i vigili del fuoco con tutto il personale e i mezzi a disposizione: 24 uomini con 5 autobotti e un funzionario. Presenti anche le forze dell’ordine. E’ stata attivata poi l’Arpa per i controlli ...

Foiano - nuovo Incendio alla Raetech - notte di paura. Sindaco : chiudete le finestre intorno : A distanza di due anni la Raetech torna a bruciare.E di nuovo a Foiano si riaffaccia la paura, come quella che nel 2016 per giorni e giorni tenne il paese col fiato sospeso. Un grave incendio è ...

Ancora un Incendio alla Raetech. Vigili del fuoco al lavoro : Va Ancora a fuoco la Raetech di Foiano della Chiana. Le fiamme poco prima di mezzanotte hanno colpito l'area dove sorge l'azienda che fu al centro di un rogo nell'estate del 2016 che mise in allerta ...

CAIRO - TRENO NON SI FERMA AL BINARIO : 28 MORTI/ Egitto - Incendio alla stazione : video : Egitto, inferno al CAIRO: incendio ed esplosione sul TRENO nella stazione Ramses, già 28 MORTI e oltre 50 feriti. Le ultime notizie e il video choc

Terribile Incendio alla stazione del Cairo : decine di morti e feriti : Un tremendo incidente si è verificato poche ore fa nella capitale egiziana. Un vasto incendio è scoppiato alla stazione ferroviaria Ramses del Cairo. Secondo media locali il bilancio è di almeno...

Mihaela morta nell’Incendio ad Aosta - l’amico : “Non si è lanciata dalla finestra - è scivolata” : “Nessuno di noi si è buttato volontariamente dalla finestra”, dice Leonardo Bertucci, uno dei due ragazzi che erano in compagnia di Mihaela Cheli, la ventunenne ligure morta in ospedale dopo un incendio in una mansarda in Valle d’Aosta: “Eravamo tutti e tre appesi alla finestra. Mihaela è scivolata mentre la stavamo aiutando”.Continua a leggere