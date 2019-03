E ora cosa succede all’indagine sulla Russia?

Sassari choc - clandestino entra in questura e ferisce due poliziotti. Salvini Terminator : "Cosa faremo ora" : "Via dall'Italia". Matteo Salvini commenta così, duramente, la notizia di un gambiano 23enne, clandestino e con precedenti, che ha fatto irruzione nella questura di Sassari brandendo un coccio di bottiglia. L'immigrato ha ferito due poliziotti, fortunatamente in modo lieve, ed è stato neutralizzato.

Visita fiscale Inps : assenza per inadempienza lavoratore - cosa fa il medico : Visita fiscale Inps: assenza per inadempienza lavoratore, cosa fa il medico assenza Visita fiscale Inps per inadempienza: cosa succede In merito alla Visita fiscale Inps il medico che effettua la Visita di controllo deve essere agevolato nel reperire il domicilio del lavoratore assente per malattia. Il lavoratore dipendente è infatti obbligato a farsi trovare nel proprio domicilio nelle fasce orarie prestabilite. Ma i suoi adempimenti non ...

Cosa c'è nel memorandum : In tutto 30 le intese perfezionate. Si tratta di accordi che toccano le Infrastrutture, autostrade ferrovie, porti,, energia, connettività, ma anche gemellaggi e scambi culturali Giulia Lauletta

Cosa c'è nel Memorandum. Tutti gli accordi firmati tra le imprese italiane e cinesi : La cifra si riferisce quindi al valore complessivo che le intese italo-cinesi possono produrre sull'economia italiana. Con aziende, enti e istituzioni, ecco le dieci intese italo-cinesi alla firma ...

Accordi sui porti di Genova e Trieste e progetti per l'energia. Cosa dice il memorandum tra Italia e Cina : E' di circa 20 miliardi, a quanto si apprende, il valore "potenziale" dei dieci Accordi commerciali firmati questa mattina a Villa Madama. La cifra si riferisce quindi al valore delle intese italo-cinesi includendo il suo effetto "volano" dal punto di vista economico.Con aziende, enti e istituzioni, ecco le dieci intese italo-cinesi alla firma oggi: - Intesa di partenariato strategico tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) e Bank of China ...

La curva del debito Usa si inverte dopo 12 anni. Cosa succede ora? : Se i tassi a breve scendono per via della politica monetaria, la parte a lunga risente delle incertezze sull'economia globale e statunitense. Questo ha favorito l'inversione della curva su questo ...

La curva del debito Usa si inverte dopo 12 anni. Cosa succede ora? : Non accadeva dal 2007 che i tassi statunitensi a breve rendessero di più di quelli a lungo termine. Ecco le possibili implicazioni sui mercati finanziari...

Guida autonoma - al via la sperimentazione in Italia : e ora cosa succede? : L’avvio della sperimentazione è un primo ed importantissimo passo per la valutazione degli impatti relativi all’uso di veicoli autonomi L’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato oggi, all’unanimità, parere positivo alla prima domanda di autorizzazione alla sperimentazione di veicoli a Guida autonoma su strade pubbliche. Il parere costituisce un fondamentale tassello del ...

Visita fiscale Inps : orario reperibilità scaduto - cosa si può fare : Visita fiscale Inps: orario reperibilità scaduto, cosa si può fare Scadenza orario reperibilità, quali diritti si hanno La Visita fiscale Inps è uno degli argomenti di più frequente ricerca da parte dei lavoratori, i quali vogliono sapere come funziona nel dettaglio. Oltre alle informazioni su come comportarsi il sabato e la domenica, una domanda che spesso ci si pone riguarda l’orario di reperibilità, differente, lo ricordiamo, per ...

Isola dei famosi - cosa lega Riccardo Fogli e Soleil? ora spunta la foto dal passato : Chi segue l'Isola dei famosi 2019 non ha potuto fare a meno di notare lo stretto legame che fin da subito si è creato tra Soleil e Riccardo Fogli. Da quando Jeremias Rodrigruez è stato eliminato, l'ex ...

Che cosa saresti disposto a fare per avere un’ora in più nella tua giornata? : La questione non è diventare delle macchine da guerra, superefficienti e votati all’iperproduttività, ma trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata. E se fino a poco tempo fa era una necessità prettamente femminile, ora sembra proprio che pure gli uomini abbiano bisogno di recuperare più tempo: sarà il fatto che oggi i compiti familiari si stanno ridistribuendo (ebbene sì, capita anche a loro di fare la spesa o di portare i bimbi ...

Isola dei famosi - cosa lega Riccardo Fogli e Soleil? ora spunta la foto dal passato : Chi segue l'Isola dei famosi 2019 non ha potuto fare a meno di notare lo stretto legame che fin da subito si è creato tra Soleil e Riccardo Fogli. Da quando Jeremias Rodrigruez è...

Digital Workspace. Cos'è - a cosa serve e perchè migliora le aziende : Un mondo, il Digital workspace , che offre importantissime opportunità di business a tutto l'ecosistema del canale ICT e, allo stesso tempo, vantaggi e ritorni senza precedenti a tutto il mondo dei ...

Disney ora ha completato l’acquisto di Fox. Ecco cosa si porta a casa : Fox Searchlight PicturesBlue Sky StudioAvatarAlienI SimpsonI primi Star WarsX-MenDeadpoolI Fantastici 4Alcuni telefilm DcSeth McFarlaneX-FilesFx NetworksNational Geographic ChannelFox International ChannelsSkyStar IndiaHuluEndemol ShineDopo mesi e mesi di trattative e dopo il via libera degli antitrust americano, europeo, brasiliano e cinese, Disney ha finalmente completato l’acquisizione di Fox in un’operazione commerciale, iniziata ...