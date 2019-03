Casting per un film con Nino Frassica e Leo Gullotta e per un corto di Alessandro Zizzo

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019)attualmente aperti per la ricerca di figuranti per la realizzazione deldal titolo Il delitto Mattarella, per la regia di Aurelio Grimaldi. Il, le cui riprese sono iniziate verso la fine dello scorso mese di febbraio, è prodotto da Arancia Cinema e da Cine 1 Italia. Nel cast, tra gli altri, figuranoe Leo. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di figuranti per realizzare unmetraggio diretto daper SunGroup in sinergia con vari enti.Il delitto Mattarella Sono ancora in corso le selezioni per ildal titolo Il delitto Mattarella, diretto da Aurelio Grimaldi e prodotto da Arancia Cinema e Cine 1 Italia. Le riprese sono partite lo scorso 25 febbraio ma si cercano tuttora vari figuranti (maggiorenni). Nel cast delci sono attori ben noti, come, Leoe Toni Sperandeo. Le prossime ...

feedburnerit : Casting #provino attore e attrice per corto 'Sei parte di me' a #Roma - feedburnerit : #Casting #attori e minori per corto 'La ricreazione' a #Bari - feedburnerit : Casting artisti e talenti per 'Italia's Got Talent' 2020 -