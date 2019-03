Calcio | telecronista senza vergogna | “Uno schifo che le donne facciano gli arbitri | è una

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) Pensare che in Italia ci sia un problema culturale e di genere quando si parla dinon è certo una novità. Non basta la splendida iniziativa di ieri all’Allianz Stadium di Torino (40.000 persone) nel match difemminile tra Juventus e Fiorentina a cambiare d’incanto dei retaggi radicati in decenni.E’ il caso deldi CanaleCinqueTv Sergio Vessicchio che, poco prima deld’inizio del match d’Eccellenza tra Agropoli-Sant’Agnello, ha riservato parole decisamente poco gradevoli ad Annalisa Moccia, assistente donna del direttore di gara della sezione di Nola. “Pregherei la regia di inquadrare l’assistente donna che è una cosa inguardabile. È unovedere leche vengono a fare gliin un campionato dove delle società spendono centinaia di migliaia di euro. Ed è una barzelletta della federazione una cosa del ...

repubblica : Video Il telecronista attacca la guardalinee: 'Inguardabile, è uno schifo vedere le donne arbitro' - capuanogio : ?? Invece di incazzarvi qui con @SerVessicchio perdete due minuti del vostro tempo e segnalatelo a chi può interveni… - OA_Sport : #calcio Telecronista insulta con parole vergognose l'assistente donna dell'arbitro e viene sospeso dall'ODG della C… -