Battisti | chi sono le vittime

Cesare Battisti : 4 omicidi confessati - chi sono le vittime del terrorista : Cesare Battisti: 4 omicidi confessati, chi sono le vittime del terrorista A quarant’anni di distanza, e dopo una vita in fuga tra la Francia e il Sudamerica, Cesare Battisti ha ammesso la sua colpevolezza. Il terrorista dei Pac, per la prima volta, si è detto responsabile degli omicidi per cui è stato condannato. Condanna che sta scontando con l’ergastolo nel carcere di Oristano, dopo la sua rocambolesca cattura in ...

Terrorismo - Battisti ammette 4 omicidi. «Chiedo scusa ai familiari delle vittime» : L’ex militante dei Pac, arrestato a gennaio dopo 40 anni di latitanza, dichiara per la prima volta la sua responsabilità per i delitti a lui imputati

Battisti ammette i 4 omicidi : "ho sostenuto una guerra giusta - ma ora chiedo scusa" : Cesare Battisti non punta alla revisione dei processi. L'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo ha infatti confermato le proprie responsabilità nei 4 omicidi per i quali è stato condannato e l'ha fatto durante i colloqui con il Pm Alberto Nobili e con la dirigente della Digos Cristina Villa. Per la prima volta Battisti ha parlato con i magistrati ed ha ammesso tutto: i 4 omicidi, i 3 ferimenti e le rapine messe a ...

