Basilicata | Salvini | a livello nazionale non cambia nulla

Basilicata - Salvini : “Bellissima prova di responsabilità”. Su Ramy : “Lo incontrerò. Cittadinanza non è biglietto giostra” : “Basilicata? Bellissimo risulto, per i lucani soprattuto che cambiano dopo decenni di sinistra. Bellissima prova di responsabilità. Molti italiani stanno apprezzando quello che stiamo facendo. A sinistra è pieno di chiacchieroni, in Lega c’è gente più umile, concreta, efficace. La settima vittoria a zero. Ramy? Incontrerò il ragazzo e faremo tutti gli accertamenti per la Cittadinanza”. Così il ministro Matteo Salvini a margine ...

Elezioni Basilicata - Bardi : “Chiamerò Berlusconi - Salvini e Meloni per grande festa. Abbiamo scritto la storia” : “Chiamerò Berlusconi, Salvini e Meloni per fare una grande festa”. Sono le prime dichiarazioni da governatore di Vito Bardi, candidato della coalizione di centrodestra ed eletto con il 42% dei voti presidente della Regione Basilicata. “È finita una campagna elettorale che è stata un’esperienza fantastica in una regione bellissima”, ha aggiunto.”La Basilicata è pronta per il cambiamento. Oggi Abbiamo scritto la ...

Basilicata - Salvini : “Lega in un anno triplica i voti. 7 a 0 - saluti alla sinistra e ora si cambia l’Europa” : La vittoria del centrodestra in Basilicata è prima di tutto la vittoria di Matteo Salvini. Certo Vito Bardi, il generale della Guardia di finanza in pensione appena eletto presidente con il 41,9 per cento dei voti, è stato voluto da Silvio Berlusconi in persona che ora tornerà a chiedere all’alleato di mollare i 5 stelle. Ma è il Carroccio il primo a festeggiare i risultati, passando in pochi mesi dal 6,2% (elezioni politiche di marzo) al ...

