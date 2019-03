Ambiente | Smog | trend in diminuzione per i principali inquinanti

Ambiente - Greenpeace : “Contro lo smog serve il bando dei diesel” : Commentando la notizia del deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia Ue, da parte della Commissione europea, per la ripetuta violazione dei limiti annuali e orari di biossido di azoto (NO2) nell’aria delle città, il responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia, Luca Iacoboni, dichiara: “Si tratta una notizia purtroppo attesa da tempo. Nelle nostre città occorrerebbe mettere in campo delle roadmap ben ...

Ambiente - Costa : “Sullo smog la Ue ha apprezzato l’impegno dell’Italia” : “Nel corso della mia ultima visita a Bruxelles ho notato l’apprezzamento dei miei colleghi per il nostro operato. Ci era stata annunciata una procedura di aggravamento su biossido di azoto e acque reflue, ma la Commissione europea ha anche evidenziato, mettendolo nero su bianco, la bontà del nostro lavoro e del nostro impegno, soprattutto per le misure in arrivo sul fronte della qualità dell’aria“. Così il ministro ...

Smog - LegAmbiente : serve un piano nazionale contro l’inquinamento : “La notizia del deferimento dell’Italia alla Corte Giustizia Ue per Smog e fogne, arrivato oggi dalla Commissione Europea e che segue quello del 2018 per sforamenti dei limiti di Pm10, non ci sorprende affatto. Anzi è la conferma di quanto poco il nostro Paese abbia fatto in questi anni su questi due fronti sui quali, invece, e’ urgente intervenire”. Lo dichiara in un comunicato il Presidente nazionale di Legambiente, ...

Smog e Ambiente - Italia deferita a Corte Ue : La Commissione europea ha deciso di deferire alla Corte di Giustizia dell'Ue l'Italia per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria , in particolare per quanto riguarda i limiti ...

Rifiuti - Ilva - Terra dei Fuochi - smog - habitat naturali : l’Europa stanga l’Italia sull’Ambiente. La lista nera in 17 punti : L’avvio del processo contro l’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo per l’inquinamento che lo smaltimento illegale dei Rifiuti ha prodotto nella ‘Terra dei Fuochi’ non fa che peggiorare la posizione del nostro Paese nel contesto europeo sui temi ambientali. Dalle discariche in attesa di bonifica allo smog, c’è molto lavoro da fare. Ancora di più se si pensa che, in generale, l’Italia è uno degli stati che meno rispetta le ...

Smog - LegAmbiente : a Napoli picchi in zona Porto e stazione Centrale : “picchi di Smog registrati in alcune aree della città di Napoli come quella del Porto (piazza Municipio), davanti la stazione Centrale, ma anche in centro storico, in una zona che dovrebbe essere a traffico limitato come piazza Bellini“: sono stati rilevati grazie a Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare ...

Smog - LegAmbiente : la salute dei veneti è in reale pericolo : Mezzo Veneto bloccato dall’emergenza Smog: a seguito del superamento di quattro giorni consecutivi del valore limite giornaliero di 50 µg/m3, è stato attivato da martedì il semaforo arancione negli agglomerati di Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e a Rovigo. Semaforo arancione anche nei comuni sopra i 30mila abitanti di Castefranco veneto (Tv) e di Chioggia (Ve), con l’adesione volontaria di Bovolone (Vr), Este (Pd), Legnago ...

Smog - LegAmbiente : semaforo quasi rosso per Padova : semaforo arancione per Padova per lo Smog: nei prossimi giorni la situazione è destinata a peggiorare. A lanciare l’allarme è Legambiente Padova che segnala il dato peggiore dell’inquinamento registrato da ottobre ad oggi: 133 microgrammi per metro cubo di PM10 (quasi tre volte il limite consentito) e 111 microgrammi di PM2.5 (quattro volte il limite oltre al quale diventa dannoso per la salute umana). In considerazione della ...

Palermo : flash mob “no allo smog” del Treno verde di LegAmbiente : Il Treno verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane alle 09:30 di oggi lascerà i binari della stazione centrale di Palermo per arrivare con le sue attività nel cuore della città, in Via Emerico Amari (Angolo Via Crispi) per il flash Mob “No allo Smog!”. All’interno dell’iniziativa verrà effettuato anche un test con monopattini in collaborazione con LIME, la start up una app partner del Treno verde che propone uno sharing di mezzi ...