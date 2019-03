Scompare dopo l' addio al nubilato | trovata morta in un canale Sepolta con l' abito bianco

Il Segreto - trame : Elsa Scompare nel nulla dopo il furto alla locanda : Nuovo spazio dedicato alle novità de Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, in programma dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate in onda in Italia si soffermano su Elsa, interpretata da Alejandra Meco. L'ex fidanzata di Isaac, infatti, farà perdere le proprie tracce, destando la preoccupazione di Consuelo. Il Segreto: Elsa accusata di furto Elsa sarà la protagonista dei nuovi appuntamenti de Il ...

Anticipazioni Il Segreto : Elsa Scompare nel nulla dopo aver perso il suo nuovo lavoro : Le avventure dello sceneggiato iberico “Il Segreto” sono sempre più appassionanti. Gli spoiler degli episodi che il pubblico avrà modo di vedere in Italia tra qualche mese, annunciano che la nuova protagonista Elsa, interpretata dall'attrice Alejandra Meco, dopo aver perso il suo grande amore Isaac Guerrero, si troverà in delle spiacevoli situazioni a causa di Antolina. In particolare la Laguna oltre ad essere considerata una ladruncola, perderà ...

Scompare nel nulla dopo la spesa col marito - Aurora trovata morta nei pressi della ferrovia : Aurora Lagiannella era sparita improvvisamente nel nulla il 9 dicembre scorso dal parcheggio di un centro commerciale dove aveva appena fatto la spesa con il marito. Di lei si era persa ogni traccia ma le ricerche erano proseguite fino al tragico epilogo di mercoledì. Il suo corpo senza vita era in una zona isolata che costeggia i binari ferroviari.Continua a leggere