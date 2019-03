Puglia | terra di olio | di vino … e ora anche di ostricultura!

laragnatelanews

(Di domenica 24 marzo 2019)Laè unaricca: di risorse e di bellezze, sia paesaggistiche, ma soprattutto di eccellenze enogastronomiche . Conosciamo il loro, ilche da un po’ di tempo si sta facendo stradanel mondo rosè, naturalmente il mare fa la sua parte e proprio in occasione della quindicesima edizione del congresso Identità Golose Milano viene presentata l’ultima nata dalle acque pugliesi: l’ostrica di San Michele, frutto del sogno del general manager di origini pugliesi Armando Tandoi. Armando confida: «Quest’anno desideriamo fare cultura e informazione proponendo laboratori e lectio magistralis volti a creare interesse e consapevolezza nei confronti del prodotto . Da quando nutro la passione per le ostriche ho sempre desiderato realizzare qualcosa di concreto nella miadi origine. Abbiamo dimostrato che in Italia si può ottenere un prodotto competitivo,grazie ...

