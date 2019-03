Pif su Matteo Salvini | «Abbiamo un ministro che fa il bullo con un ragazzino»

vanityfair

(Di domenica 24 marzo 2019) Un commento a caldo e molto chiaro quello di Pif riguardo alle dichiarazioni diin risposta a Rami Shehata sullo Ius soli. «undell’interno che fa ilcon undi 13 anni», scrive su Instagram il conduttore e regista Pierfrancesco Diliberto.Ma partiamo dal preambolo: Rami Shehata, il ragazzo 13enne di origine egiziana che ha sventato la tragedia sul bus dirottato e al quale il Viminale sta valutando di concedere la cittadinanza per “meriti speciali” commenta: «È il mio sogno. Ma allora dovrebbero darla anche a mio fratello e ai miei compagni di classe di origini straniere che vivono in Italia da tanto tempo e magari sono pure nati qui».Interpellato sull’argomento rispondeche ribatte: «Rami vuole lo ius soli? Questa è una scelta che farà quando verrà eletto parlamentare. Per intato la legge sulla ...

