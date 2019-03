Pif contro Matteo Salvini | “Fa il bullo con un ragazzino di 13 anni | è solo un

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2019) “Abbiamo un ministro dell’interno che fa ilcon undi 13“. Così Pif ha commentato su Instagram l’uscita diche, rispondendo a Ramy, uno dei ragazzini eroi dell’autobus dirottato e incendiato a Milano, aveva detto: “Vuole lo Ius Soli? Si faccia eleggere in Parlamento e cambi la legge”. Il riferimento era al fatto che ildi origini egiziane ma nato in Italia aveva definito la possibilità di ricevere la cittadinanza italiana come “un sogno”, lanciando l’ipotesi di poterla ottenere proprio tramite lo “Ius Soli”. “Definirlo ‘ministro della mala vita’ forse va al di là delle sue capacità. È semplicemente un BIMBOMINKIA“, ha aggiunto ancora Pif.View this post on InstagramAbbiamo un ministro ...

