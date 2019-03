Latte di riso per bambini Modilac contaminato da Salmonella

Salvini : se necessario farò altro tavolo - questione Latte va risolta : Cagliari – “Siamo a un tanto cosi’ dalla soluzione, non chiudere la vicenda del latte per qualche centesimo non penso porti da nessuna parte. Oggi risentiro’ tutte le parti in causa, perche’ quando mi metto in testa una cosa la voglio portare avanti fino in fondo. Se ci sara’ bisogno mi sono reso disponibile a convocare un altro tavolo, spero l’ultimo. Sono disponibile a venire in Sardegna e anche a ...

Protesta Latte - Di Maio : “Anche io con i pastori ma non dico che risolvo tutto in 24 ore. Salvini? Folle dire sì a nucleare” : Dice che anche lui sta con i pastori ma non per questo annuncia una soluzione in 24 ore. Un chiaro riferimento a Matteo Salvini quello di Luigi Di Maio, arrivato in Sardegna per chiudere la campagna elettorale per le elezioni regionali di domenica 24 febbraio.”Lo dico da ministro. Anche io sto con i pastori, ma non dico che si trova una soluzione e un’intesa in 24 ore”, ha detto il leader del Movimento 5 stelle. Che ha criticato ...

Firenze. 3 milioni di risorse regionali per il Latte ovi-caprino : “Tutti gli interventi che sono stati adottati pochi giorni fa, e illustrati nel corso di un incontro con la stampa

Tre milioni di risorse regionali per il Latte ovi-caprino : Da alcuni anni Unicoop Firenze sta introducendo un numero sempre maggiore di fornitori e prodotti locali all'interno dei punti vendita, con gli obiettivi di: sostenere l'economia dei vari territori, ...

Latte - protesta pastori : il Ministro Centinaio “in Sardegna per un importante tavolo per risolvere l’emergenza” : “Oggi sono impegnato in Sardegna in un importante tavolo con i pastori e gli allevatori sardi, per cercare di risolvere l’emergenza che riguarda la filiera del Latte di pecora e quindi, purtroppo, non posso essere con voi in questa importante ricorrenza in cui sarà presentato il Progetto Alpe, che mi avrebbe sicuramente offerto spunti interessanti di confronto sullo sviluppo, la valorizzazione, la gestione dell’alpeggio, un ...

SALMONELLA NEL Latte DI RISO IN POLVERE PER NEONATI/ Ritirati 400mila lotti in Francia - allerta pure in Italia : Allarme SALMONELLA in Francia e anche in Italia rispetto a 18 campioni di LATTE di RISO per i NEONATI a marchio Modilac, prodotto in Spagna.