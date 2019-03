Di Biagio | Barella e Kean figli progetto

Barella e Kean trascinano la Nazionale maggiore - il commento di Di Biagio : Barella e Kean sono andati a segno ieri sera nella vittoria della nostra Nazionale contro la Finlandia. Il tecnico Gigi Di Biagio , che ha avuto entrambi con la Nazionale Under 21, commenta così durante la conferenza stampa della vigilia dell’amichevole degli azzurrini con la Croazia: “ Barella e Kean sono figli della Nazionale , delle Under; sono figli di un progetto nato otto anni fa quando ci hanno chiesto di rifondare le Under ...

Europei Under 21 - sarà un’Italia da urlo : Di Biagio riceve il sì di Chiesa - Barella e Pellegrini : Europei Under 21, Luigi Di Biagio avrà a disposizione una vera e propria corazzata: alcuni big prestati alla Nazionale di Mancini, torneranno nell’Under per l’evento La prossima estate sarà quella degli Europei Under 21 ai quali l’Italia parteciperà con ambizioni enormi. La squadra a disposizione del CT Luigi Di Biagio è di primissimo livello, ma le indiscrezioni che stanno trapelando nelle ultime ore incrementano ...