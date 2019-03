Circoncisione in casa - muore una bambino di 5 mesi : i genitori sono indagati per omicidio colposo : La pratica sarebbe stata effettuata dai genitori del neonato, arrivato in ospedale in condizioni disperate. La coppia è sotto indagine.

Reggio Emilia - Circoncisione in casa : morto un bimbo di 5 mesi : È morto un bambino di cinque mesi tra venerdì 22 e sabato 23 marzo all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dove è arrivato venerdì pomeriggio da Scandiano (Reggio Emilia) in condizioni disperate a causa di un intervento di circoncisione fatto in casa dai genitori, di origine ghanese. Il bimbo è stato portato venerdì pomeriggio all’ospedale di Scandiano in arresto cardiaco. Sul caso la Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo per omicidio ...

Circoncisione in casa - muore neonato a Reggio Emilia : Un neonato di quattro mesi è morto in seguito a una Circoncisione eseguita in casa dai genitori di origine ghanese: il bimbo era stato portato venerdì all'ospedale di Scandiano, nel Reggiano, in arresto cardiaco. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime ed è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove è deceduto nelle prime ore di sabato, riferisce il Resto del Carlino. Si sono rivelati inutili i ...

Reggio Emilia - Circoncisione in casa : muore un bimbo di cinque mesi : Una terribile tragedia si è verificata venerdì scorso a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, dove un bambino di 5 mesi sarebbe stato sottoposto ad un intervento di circoncisione da parte dei suoi stessi genitori. Qualcosa però, durante l'operazione, non sarebbe andata per il verso giusto, e il bambino è andato in arresto cardiocircolatorio. Trasportato d'urgenza all'ospedale della stessa Scandiano, a causa delle sue gravissime condizioni è ...

