Brindisi | svolte le esequie dei ragazzi deceduti nell' incidente d' auto di venerdì notte

(Di domenica 24 marzo 2019) Rabbia, sgomento e incredulità. Sono queste le emozioni che hanno provato le centinaia di persone che questo pomeriggio a Tuturano,e San Pietro Vernotico hanno dato l'estremo saluto a Sarah Pierri, Davide Cazzato e Giulia Capone. I, rispettivamente di 18, 19 e 17 anni,trae sabato sera viaggiavano insieme ad altri due amici a bordo di una Fiat Grande Punto, condotta da una ragazza 21enne di Tuturano. Stavano tornando da una festa di compleanno in un paese vicino, quando nei pressi di un incrocio semaforizzato a San Pietro Vernotico, sulla strada provinciale che conduce a Cellino San Marco, la vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha colpito il muro di cinta di una proprietà privata, per poi invadere la corsia opposta, dove è stata travolta da una Chevrolet condotta da un 72enne di Trepuzzi. Davide e Giulia sarebberosul ...

