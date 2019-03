Waco | arriva la miniserie tv sulla setta davidiana di David Koresh | Bibbia | armi e mogli

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019)(degli altri). La vicenda tutta americana delladirivive in una mini serie intitolata, in onda su Paramount Network a partire dal 23 marzo alle ore 21.10. Sei episodi da 45 minuti l’uno in cui vengono ricostruiti gli ultimi nove mesi di vita comunitaria nella fattoria di Mount Carmel, in Texas, finiti il 19 aprile 1993 dopo 51 giorni di assedio da parte dell’Fbi e l’assalto all’edificio con elicotteri e carri armati che provocò la morte di 53 adulti e 21 bambini. L’inquadratura in diretta del fortino deiiani in fiamme è una sorta di immagine simbolica dell’apparire improvviso delle breaking news Cnn anche in Italia, che anticipa il live universale della tragedia dell’11 settembre 2011.Diretto da John Erick Dowdle, che con il fratello Drew (co-sceneggiatore e produttore) ha portato al successo diversi horror di buona ...

