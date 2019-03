Termini Imerese | sindaco si dimette

Sicilia : si dimette sindaco Termini Imerese - coinvolto in inchiesta voto di scambio : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Si dimette il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino in un messaggio audio: "Fra poche ore mi recherò al mio studio per ufficializzare le mie dimissioni", ha detto con la voce rotta dall'emozione il sindaco di Termini Im

Blutec : Corteo a Termini Imerese : Lungo Corteo a Termini Imerese, Palermo, dove centinaia di persone stanno partecipando alla manifestazione di sindaci, tute blu e sindacati per chiedere al governo nazionale "la riapertura di un ...

Vertenza Blutec a Termini Imerese - i sindacati : state al fianco degli operai : "Fare del 'caso Blutec" l'emblema del riscatto per tutte quelle forze istituzionali, sociali e produttive che si battono per il rilancio del Mezzogiorno e non intendono stare in silenzio di fronte a ...

Blutec - spunta memorandum con Jiayuan : 50 mln per rilancio Termini Imerese : Milano, 13 mar., LaPresse, - Un piano di acquisto da 50 milioni di euro per rilanciare lo stabilimento di Termini Imerese. È questo il cuore del memorandum of understanding predisposto il 28 febbraio ...

Blutec - la rabbia ai cancelli di Termini Imerese : "Presi in giro sulla pelle dei lavoratori" : Termini Imerese - 'In realtà era una Lamborghini, non una Ferrari...'. La storia del modellino della supercar fatto costruire da Roberto Ginatta agli operai della Blutec come regalo di compleanno per ...

Arresti dei vertici Blutec - la difesa : 'Tutti i fondi pubblici usati nel progetto di Termini Imerese' : E molto arduo immaginare una preordinata macchinazione per sottrarre fondi pubblici nettamente inferiori ai costi gi ad oggi sostenuti in proprio per la reindustrializzazione del sito e i relativi ...

Blutec - da Termini Imerese gli operai chiedono chiarezza : Un tavolo urgente con il ministero dello Sviluppo Economico. 'Non vogliamo il reddito di cittadinanza, vogliamo lavoro' dice un sindacalista intervistato all'Aria che Tira

Termini Imerese - sette anni di cassa integrazione e imprenditori inaffidabili. Sull’altare del successo politico : Roberto Ginatta, con la sua Blutec, è riuscito in un’impresa formidabile. Mettere le mani sui fondi per il rilancio di Termini Imerese (1 miliardo di euro lo stanziamento complessivo pubblico-privato dell’accordo di programma del 2011) non era infatti riuscito a nessuno prima di lui. Gli altri pretendenti, da Simone Cimino a Massimo Di Risio, passando per Gianmario Rossignolo e i fratelli Ciccolella, si sono fermati prima di varcare ...

Così si è spezzato il sogno di lavoro e prosperità di Termini Imerese : E Così, in una tiepida e ventosa mattina di marzo, si azzera il futuro di Termini Imerese. I dipendenti avrebbero dovuto produrre componenti per auto elettriche e invece stamane nello stabilimento ...

Blutec - arrestati vertici : spariti 16 mln/ Termini Imerese - operai forzano cancelli : Due arresti ai vertici della Blutec di Termini. Di Maio "Non abbandoniamo gli operai". Un gruppo di lavoratori forza i cancelli: le ultime.

Da Sicilfiat agli arresti di Blutec : la parabola triste di Termini Imerese : Nato nel 1970, lo stabilimento ha prodotto modelli cardine per la Fiat: Cinquecento, 126, Panda e Tipo fino a superare quota tremila dipendenti. Dopo gli Anni Novanta la crisi e il tracollo del polo dell’auto più a Sud dello Stivale. Tra promesse evanescenti, tentativi di salvataggio e il fallimento del sogno di riconversione culminato negli arresti dei vertici di Blutec, la società che nel 2015 lanciò la sfida della ...

Blutec a Termini Imerese - arrestati i vertici"Sottratti 16 mln di euro destinati all'ex Fiat" : Le Fiamme Gialle hanno apposto i sigilli agli impianti della fabbrica su disposizione della Procura che ha emesso provvedimenti di arresto nei confronti del presidente e dell'a.d., Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi, per malversazione ai danni dello Stato.

