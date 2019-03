Roma | per Florenzi risentimento muscolare al polpaccio | out 3 settimane

Roma - ai domiciliari i trapper Gallagher & Traffik. “Rapinati e picchiati tre adolescenti che volevano un autografo” : Erano stati avvicinati da tre ragazzini per farsi un selfie e farsi firmare qualche autografo. Per tutta risposta hanno sfoggiato i tirapugni e li hanno rapinati dei telefonini, minacciandoli. Scappando, hanno pure preso a pugni un bengalese di 50 anni che non c’entrava nulla nella vicenda. Per questo sono finiti agli arresti domiciliari i cantanti Gabriele Magi e Gianmarco Fagà, noti al pubblico come Gallagher & Traffik, rispettivamente 23 ...

Gallagher e Traffik - i rapper arrestati a Roma : rapinati 4 fan - picchiato un bengalese : Hanno aggredito con un tirapugni e li rapinati dei loro telefoni cellulari tre fan che li avevano riconosciuti all'uscita della stazione Termini lo scorso 23 febbraio. Le tre vittime della...

Roma - blitz di Azione Frontale per il centenario dei fasci di combattimento : Una piazza Venezia a Roma blindata e illuminata anche di notte, per le imponenti misure di sicurezza a causa della visita del presidente cinese Xi JinPing. 'Allo scoccare della mezzanotte', un gruppo ...

Cinzia Gargano pre-selezionata per il Concerto del 1° maggio a Roma : Cinzia Gargano, cantante palermitana, è tra i 130 artisti pre-selezionati per partecipare a Roma al Concerto del 1° maggio. Ecco il link per votarla

Hockey prato : raduno a Roma per la Nazionale femminile - le convocate di Roberto Carta : Nuovo raduno di preparazione per la Nazionale femminile di Hockey su prato: le azzurre, sotto gli ordini del ct Roberto Carta, si ritroveranno a Roma, come di consueto al Centro Sportivo Giulio Onesti all’Acqua Acetosa per preparare al meglio gli appuntamenti stagionali. A lavoro le venticinque atlete convocate dal 14 al 21 aprile. Questa la lista delle azzurre presenti: PORTIERI PIRAS GIORGIA POLISPORTIVA FERRINI MARLETTA GIULIANA ...

Xi Jinping a Roma - la diretta : Colloquio con Mattarella : «Più cooperazione» : È arrivato il giorno del vertice Italia-Cina. Il presidente cinese Xi Jinping è a Roma con la moglie Peng Liyuan e la Capitale è blindata per la sua visita (la mappa delle strade...

Roma città bloccata : disoccupazione in crescita e grandi opere ferme : ... a quasi cinque anni dall'inchiesta Mafia Capitale e a 9 mesi dalla prima parte dell'indagine condotta dalla Procura di Roma sul progetto dello stadio a Tor di Valle, ancora una volta la politica ...

Sky : infortunio per Florenzi salterà Roma-Napoli : Dopo Federico Chiesa, anche Alessandro Florenzi lascia la Nazionale. Secondo quanto riporta Sky dopo gli accertamenti, è stato evidenziato che il giocatore della Roma avrebbe un risentimento al polpaccio sinistro. Una brutta notizia per Mancini e la Nazionale. Florenzi – riporta sempre Sky – salterà anche il match della ripresa del campionato tra la Roma e il Napoli, in programma il prossimo 31 marzo. L'articolo Sky: ...

Roma : elenco deviazioni autobus per il fine settimana : Roma – A Roma dalle 7 di domani alle 18 di lunedi’ 25 marzo via di Ripetta sara’ chiusa al traffico tra via Borghese e via del Clementino. Deviate le linee di bus. Domani, dalle 14 alle 20, un corteo sfilera’ da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via ...

Marcucci : Raggi disastro - spero non arrivi a fine legislatura per bene Roma : Roma – ” Doveva essere il palcoscenico principale del M5S, la vetrina. La citta’ di Roma e’ amministrata da mille giorni dai 5 stelle, con la sindaca Virginia Raggi. Andate a vedere lo stato di abbandono della Capitale, con i vostri occhi, fatevelo raccontare da chi ci abita e da chi ci lavora. Virginia Raggi e’ stata un disastro, e’ un disastro che continua”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il ...

‘Marcia per il clima’ : movimenti in piazza domani a Roma : Sono circa 30mila i partecipanti attesi domani a Roma per la “Marcia per il clima e contro le grandi opere”. Il corteo partirà da piazza della Repubblica diretto a Porta San Giovanni. A scendere in piazza comitati, associazioni e movimenti da tutta Italia. Non è esclusa la partecipazione di anarchici e No Tav. E’ massima l’attenzione per la manifestazione che inizierà alle 14. Controlli e bonifiche scatteranno lungo tutto ...

Roma : 29enne arrestato per possesso pistola con matricola abrasa : Roma – Lo hanno sorpreso a spasso in via Tuscolana con una pistola Beretta 950 calibro 6.35 Browning, con matricola abrasa e completa di 8 proiettili, nascosta nel giubbotto. I Carabinieri della Stazione Roma Macao lo hanno arrestato con l’accusa di detenzione di arma clandestina. In manette e’ finito un 29enne Romano, senza occupazione e con precedenti. Ieri sera, transitando in via Tuscolana all’altezza di via Vercelli, ...