Roma | ai domiciliari i trapper Gallagher & Traffik “Rapinati e picchiati tre

(Di sabato 23 marzo 2019) Erano stati avvicinati da tre ragazzini per farsi un selfie e farsi firmare qualche autografo. Per tutta risposta hanno sfoggiato i tirapugni e li hanno rapinati dei telefonini, minacciandoli. Scappando, hanno pure preso a pugni un bengalese di 50 anni che non c’entrava nulla nella vicenda. Per questo sono finiti agli arrestii cantanti Gabriele Magi e Gianmarco Fagà, noti al pubblico come, rispettivamente 23 e 25 anni, due tra iin ascesa nel panorama musicale italiano. Genere, quello della trap, molto in voga specie fra gli adolescenti. Pare che i due giovani fossero sotto effetto di sostanze stupefacenti. Sia Magi che Fagà avevano già precedenti specifici.I fatti risalgono alla sera del 23 febbraio scorso, quando 3 ragazzi all’uscita della stazione ferroviaria diTermini hanno riconosciuto gli artisti. Secondo la ricostruzione dei ...

