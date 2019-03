Questione di agenda

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) "Non è nel contratto né nell'di governo", così, nei giorni scorsi, il vicepremier Luigi Di Maio a proposito dello ius soli, così dopo essersi comunque detto favorevole alla concessione della cittadinanza italiana a Rami, il ragazzo egiziano nato a Milano che ha salvato i compagni del bus dirottato a San Donato.è assai più di un semplice contratto, certamente non corrisponde a un foglio volante, un A4., dunque.Non è nell'di governo, già detto.come variante di diario, come calendario incessante di appunti, azioni da intraprendere,come agire, come senso di marcia, come "governo del cambiamento". Faremo, sì, che si farà, sta già segnato in, l'ho scritto nell'; si figuri, ho con me l', è tutto segnato in... C'è poco da aggiungere,...

