Google lancia la piattaforma di Cloud Gaming

Google ha annunciato una serie di novità per Gboard che in prima istanza riguarderanno coloro che utilizzano l'inglese e che possiedono un Google Pixel

Il dinosauro di Google Chrome dalla prossima settimana potrà trovare spazio sulla vostra scrivania grazie ai nuovi pupazzetti di Dead Zebra

Google ha confermato che la conversazione continua sarà presto disponibile su tutti gli smart display. Lo stato di ascolto attivo è indicato dall'icona di Google Assistant nell'angolo in alto a sinistra dello schermo con il logo che appare mentre viene emessa una risposta, ma passa ai quattro punti colorati rimanendo in attesa e alle onde vocali se gli utenti continuano la conversazione.

Con un recente aggiornamento Samsung permette di rimappare l'uso del tasto Bixby, ma non consente di avviare Google Assistant. Ma c'è un modo per risolvere la cosa.

Stando ad un nuovo commit nell'Android Open Source Project, Google potrebbe migliorare il supporto nativo al controller DualShock 4.

Polestar 2, il secondo modello del brand legato a Volvo, è la prima Auto a utilizzare la versione nativa di Android per Auto, e lancia la sfida a Tesla.

In occasione del MWC 2019 Google ha confermato che nel 2019 saranno lanciati vari smartphone con tasto dedicato a Google Assistant

Google ha annunciato che è possibile registrare i domini .dev per identificare online uno spazio dedicato agli sviluppatori. Dev è l'abbreviazione del termine development, sviluppo. Lo scopo di questo dominio generico è quello di creare una piattaforma identificabile e facilmente riconoscibile dove pubblicare tecnologie, prodotti e servizi in fase di sviluppo. Il dominio di primo livello .dev è stato acquistato da Google alcuni

Un nuovo brevetto sembra suggerire che Google potrebbe ancora valutare l'ipotesi di lanciare smartphone modulari.

Nell'ambito delle attività di sicurezza durante il Safer Internet Day, Google ha rilasciato una nuova estensione per Chrome, il browser più utilizzato al mondo. Il componente aggiuntivo verifica automaticamente e in sicurezza le credenziali del sito Web contro violazioni note delle password.È un continuo di notizie di account violati, milioni e milioni di password scovate perché troppo semplici, ma anche scovate con tecniche sofisticate o