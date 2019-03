CCNL : revisione delle tabelle stipendiali - Cosa c’è di nuovo? : Da qualche giorno si è aperto il tavolo di confronto riguardante il rinnovo del CCNL Comparto ‘Istruzione e Ricerca’ del triennio 2019-2021. Tra le problematiche principali è emersa la revisione delle tabelle stipendiali. Esse prevedono risorse aggiuntive al fine di retribuire in maniera giusta il lavoro professionale dell’intero personale, con il fine di raggiungere gli standard degli altri stati dell’area Euro. CCNL: ...

Cosa c’è stasera in Tv : Ci saranno la nuova edizione della Corrida e diversi film, notevoli, di qualche anno fa: "Il caso Spotlight", "Il sesto senso" e "Veloce come il vento", tra gli altri

Al via il FUT Birthday di FIFA 19 - Cosa c’è da sapere al 22 marzo : La primavera di FIFA 19 è come di consueto uno dei momenti più felici per gli appassionati calciofili di tutto il mondo: il simulatore videoludico di Electronic Arts festeggia infatti proprio in questo periodo l'anniversario della modalità principe della sua produzione, vale a dire Ultimate Team, che quest'anno giunge alla sua decima edizione. Una ricorrenza da celebrare nel migliore dei modi, e come non farlo se non riportando ancora una volta ...

Weekly Post #14 – Cosa c’è intorno al Congresso Mondiale delle Famiglie : Qual è la rete di organizzazioni integraliste cristiane e politici di destra che sta dietro al contestato evento di Verona, nella nuova puntata del podcast del Post

Arriva il nuovo Kindle : Cosa c’è da sapere sulla novità in casa Amazon : Da oggi è possibile acquistare in preordine il nuovo Kindle, il primo della gamma con luce frontale e con un costo inferiore a 100€. Amazon propone un nuovo modello entry level dell'e-reader più usato al mondo, dotato di funzionalità aggiuntive e un design nuovo ed ergonomico. Ecco cosa c'è da sapere sul nuovo Arrivato in casa Amazon e come averlo.Continua a leggere

Sampdoria - Mantovani : «Vialli presidente? QualCosa c’è» : «Ho incontrato Vialli di recente a Milano, sta bene, ci siamo scambiati qualche mail e so che Qualcosa c’è. Non credo che si farebbe coinvolgere se non ci fosse Qualcosa di serio». Con queste parole – riportate da “Sport Mediaset” – Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria, ha parlato a Radio 24 parla della trattativa […] L'articolo Sampdoria, Mantovani: «Vialli presidente? Qualcosa c’è» è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Cosa c’è stasera in TV : Pochi film (e non imperdibili), ma c'è il discusso documentario sulle accuse di violenze sessuali a Michael Jackson

Cosa c’è in palio nelle prossime elezioni europee : La recrudescenza delle spinte xenofobe, della semplificazione populista, della chiusura al diverso che diventa chiusura all'altro pongono domande molto serie alla sinistra europea che oggi si interroga sui motivi per i quali la risposta solidaristica non solo appare minoritaria, ma addirittura scatena in larghe fasce della popolazione reazioni contrarie e violente nel continente che sembra aver smarrito ogni traccia delle sue fondamenta ...

Lite nel governo sul condono edilizio | Ma quella norma c’è davvero? Ecco Cosa dice il testo : Il pacchetto di norme per «sanare» irregolarità tecniche nell’edilizia privata. Fonti vicine alla Lega: «Notizia infondata, non c’è alcun condono edilizio».

C’è qualCosa di strano nei risultati finali delle primarie del PD : Ogni candidato ha ottenuto un numero di voti assoluti che rispecchia fino al quinto decimale la percentuale ottenuta

Cosa c’è stasera in tv : I soliti programmi della domenica, un film sulla religiosa francese Bernadette Soubirous e il derby Milan-Inter

Cosa c’è stasera in TV : La finale di Sanremo Young, la nuova edizione di Ciao Darwin, "Lo chiamavano Jeeg Robot" e Propaganda Live, tra le varie cose

Prima di giudicare chi pubblica un selfie c’è qualCosa che dovreste tenere a mente : Con l’arrivo di Instagram e dei social network, sempre più persone trascorrono le loro giornate tra foto e scatti con gli amici. Prima di giudicare negativamente chi posta troppi selfie, però, fareste bene a fare qualche riflessione. Ormai scattare selfie durante vari momenti della giornata è un’operazione a cui si dedicano molte persone, soprattutto i più giovani. Un vezzo innocuo che, tuttavia, sembra infastidire non pochi utenti: ...

Champions League 2019 - sorteggio quarti : Cosa c’è da sapere e dove seguirlo in diretta : sorteggio Champions League 2019 Per la Juventus e le altre sette squadre che hanno superato gli ottavi di Champions League 2019 è tempo di conoscere il cammino che porta al Wanda Metropolitano di Madrid, teatro – o meglio, stadio – della finale del 1° giugno. Questa mattina – venerdì 15 marzo – si terrà il sorteggio dell’ultima e decisiva fase, a cominciare dagli abbinamenti relativi ai quarti. Il sorteggio dei ...