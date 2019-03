Bosco in fiamme a Pescia | il vento spinge le fiamme

In fiamme Bosco nel Pistoiese : PESCIA, PISTOIA,, 23 MAR - Un incendio è scoppiato in un bosco in località Stiappa, frazione del comune di Pescia, Pistoia,. Sospinto dal vento il rogo si sta allargando verso il crinale di San ...

Incendi Toscana : fiamme in Lucchesia - colpiti 200 ettari di Bosco : Un Incendio è in corso da ieri nella località di Madonna di Carpineta, nel territorio di Bagni di Lucca: interessati circa 200 ettari di bosco. Le operazioni di spegnimento sono eseguite da operai forestali e volontari coordinati dalla Sala operativa unificata della Regione Toscana, con il supporto di due elicotteri, uno della flotta regionale e uno di quella nazionale. L'articolo Incendi Toscana: fiamme in Lucchesia, colpiti 200 ettari di bosco ...