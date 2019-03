Bonafede | non esiste un caso Roma

Diciotti - ministro Bonafede : “Gesto di Giarrusso non è da senatore della Repubblica” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S) ha criticato duramente il gesto del senatore Giarrusso: "È sicuramente sbagliato, un senatore della Repubblica non deve permettersi di farlo". Più morbido il vicepremier Luigi Di Maio: "Credo che gli sia scappata un po' di mano la situazione per la pressione: lì c'erano i senatori del Pd che protestavano"Continua a leggere

Diciotti - Di Maio : “Con voto iscritti M5s il caso è chiuso”. Bonafede : “Non è stato un voto salva governo” : Termine all’una di notte la lunga riunione del gruppo parlamentare del M5s, convocata dopo l’esito non positivo delle elezioni regionali in Abruzzo, ma incentrata sull’esito della votazione on-line sulla piattaforma Rousseau da parte degli attivisti sul caso Diciotti che coinvolge il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Quando i nostri iscritti decidono quella è la linea politica: hanno deciso che ...

Uccise la compagna - preso in Tunisia : il ministro Bonafede chiede di non applicare la pena di morte : Chaanbi Mootaz è stato dichiarato colpevole di omicidio volontario aggravato nei confronti della compagna: venerdì è stato...

Non avrebbero tutelato la dignità di Battisti : Bonafede e Salvini sotto indagine : Il 14 gennaio scorso, con l'arrivo in Italia del Falcon con a bordo il terrorista Cesare Battisti, si pensava di aver finalmente chiuso una delle pagine più tragiche della stagione degli anni di piombo. Atterrava a Ciampino dopo 37 anni di latitanza Cesare Battisti. Tutti ricorderanno la soddisfazione del governo gialloverde per essere riusciti in poche ore, non solo a catturare il ricercato dopo la sua fuga dal Brasile, ma anche a riportarlo ...

Salvini e Bonafede indagati per il video sull'arresto di Battisti. Ma per i pm non c'è reato : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sono indagati per la vicenda del video dell'arrivo in Italia dell'ex terrorista Cesare Battisti. L'ipotesi di reato è la mancata tutela della dignità della persona arrestata. La procura di Roma ha tuttavia già trasmesso gli atti al tribunale dei ministri chiedendo tuttavia l'archiviazione del provvedimento per mancanza di ...

Prescrizione - Bonafede : “Processo giusto non deve pregiudicare accertamento verità. Riforma in vigore nel 2020” : “La ricerca della verità e l’esigenza di assicurare una giustizia non solo teorica ma anche sostanziale hanno ispirato la scelta di sospendere la Prescrizione dal primo grado di giudizio. L’idea costituzionale di ‘giusto processo’ è stata troppe volte tradita da pronunce prive di una valutazione del merito della vicenda processuale, risolvendosi di fatto in una forma di denegata giustizia”. Lo ha affermato il ...

Inaugurazione dell'anno giudiziario - Bonafede : giustizia lenta non è giustizia giusta : Torino, Migranti: Saluzzo, politica disinteressata a umanità La politica di contrasto all'immigrazione clandestina e di controllo del territorio è "dovuta e sacrosanta" ma "al tempo stesso ...

Migranti : Bonafede - "non accetto che si parli di deportazioni come per gli ebrei" : "Non permetto a nessuno di dire che c'è razzismo nell'azione del governo" e "non si può parlare di deportazione come per gli ebrei". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel corso di Piazzapulita, su La7, a proposito delle immagini nel servizio della rete relative alle operazioni di trasferimento di Migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto. "Mi stanca l'idea che questo sia un governo cinico", ha proseguito il ...

Bonafede : Cara di Castelnuovo non c'entra con decreto sicurezza : Roma, 24 gen. , askanews, - "Il Cara di Castelnuovo non ha nulla a che fare con il decreto sicurezza": lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite in studio alla trasmissione ...