Xi Jinping da Mattarella | «Incontro fruttuoso» DIRETTA C' è anche un accordo nel calcio

Xi Jinping incontra Sergio Mattarella : la bandiera cinese sventola sul Quirinale : La bandiera cinese sventola sul Colle, accanto a quelle italiana ed europea, a segnalare la visita del presidente Xi Jinping al Quirinale , come accade di consueto quando un Capo di Stato incontra il Presidente della Repubblica. Al loro arrivo al Quirinale , il presidente cinese e la first lady sono stati accolti da Sergio Mattarella e dalla figlia Laura. Sono stati suonati gli inni nazionali italiano e cinese e sul Colle ed è stata issata ...

Xi Jinping in Italia - Mattarella : «Le tecnologie non siano usate per il predominio» : Mentre inizia la visita di Xi Jinping in Italia, il presidente della Repubblica parla di “amicizia solida”, e avvisa: “L’intensificazione dei nostri rapporti economici deve passare attraverso la creazione di un contesto quanto più aperto e trasparente possibile”