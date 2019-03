Torneo NCAA | la NBA impazzisce per la tripla doppia di Ja Morant

sport.sky

(Di venerdì 22 marzo 2019) Fino a quando la NBA non cambierà l'età per potersi presentare al Draft, larimane il palcoscenico ideale per mostrare il proprio talento al mondo. Il, e in particolare la prima giornata, è la sublimazione di questo concetto di "showcase", e nessuno si è fatto più notare di Ja. La point guard di Murray State, ...

jason05_ : Primo giorno di torneo NCAA il mio bracket principale risponde con un discreto 13/16. Poteva andare meglio, poteva andare anche peggio. - pietroscibetta : RT @Italbasket: Oggi è un giorno speciale per @davide25moretti. A Tulsa @TexasTechMBB affronta Northern Kentucky, 'opening round' del torne… - Italbasket : Oggi è un giorno speciale per @davide25moretti. A Tulsa @TexasTechMBB affronta Northern Kentucky, 'opening round' d… -