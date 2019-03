corriere

(Di venerdì 22 marzo 2019) L’ex autista che ha dirottato e incendiato il bus che guidava con 51e tre adulti a bordo interrogato a San Vittore per la convalida dell’arresto. L’avvocato dell’uomo: «Segni di squilibrio, serve perizia psichiatrica». Per i pm «recita una parte»

MaxGramel : Sono affascinato dal ragazzino che urla «ti amo... io ti amo», mentre scappa con i compagni dallo scuolabus in fiam… - radiodeejay : 'Voi in pochi, di fronte a un autobus impazzito che vi speronava, a una minaccia terribile e mortale, alle fiamme… - zodluc : RT @JosefK____: Ezio Mauro, con due occhi da matto, sta spiegando che la cosa grave non è tanto uno scuolabus in fiamme, ma il fatto che #S… -