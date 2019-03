Orso sperona auto in Val di Non in Trentino, conducente illesa (Di venerdì 22 marzo 2019) Orso sperona auto in Val di Non in Trentino, conducente illesa



L’animale si è avvicinato all’auto di una giovane donna che stava andando a Trento. Dopo aver sentito alcuni colpi alla fiancata, la ragazza si è allontanata spaventata. Le tracce rinvenute sull’auto hanno confermato che si trattava di un Orso







