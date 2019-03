Oltre la corte a Mr Ping

ilfoglio

(Di venerdì 22 marzo 2019) Indaffarato a rassicurare i partner europei sull'ingerenza cinese nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni, il governo non ha ancora preso in mano un altro dossier in tema di energia ...

marino29b : RT @m5scampania2: Corte Ue condanna l'Italia per 44 discariche ?? Oltre la metà delle discariche non in regola, ben 23, si trovano in Basil… - antoniodoblo : RT @C_Randieri: 5StelleAgropoli 'RT m5scampania2: Corte Ue condanna l'Italia per 44 discariche ?? Oltre la metà delle discariche non in reg… - C_Randieri : 5StelleAgropoli 'RT m5scampania2: Corte Ue condanna l'Italia per 44 discariche ?? Oltre la metà delle discariche no… -