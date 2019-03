Lega | dalle parole ai fatti | i primi 8 mesi di governo

EuroLega - minacce di morte a Clyburn da parte di un tifoso del Fenerbahce : “radiato dalle arene” : Eurolega, Will Clyburn alle prese con una serie di minacce di morte da parte di un tifoso del Fenerbahce dopo la gara col suo Cska Will Clyburn è stato lo sfortunato protagonista di una serie di eventi spiacevoli. Dopo aver deciso la gara tra Cska e Fenerbahce con i suoi 16 punti, è stato minacciato di morte da un tifoso turco. Dura la condanna della società, così come dell’Eurolega che quest’oggi ha diffuso una nota contro ...

Salvini infastidito dalle parole di Berlusconi - ecco la risposta del leader della Lega : Salvini in Basilicata mostra di essere rimasto infastidito dalle parole di Berlusconi Dura replica di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi che aveva definito “coglioni” quanti hanno fiducia nel governo gialloverde. “eccolo quel coglione”, ha detto il vicepremier in un comizio a Melfi, in Basilicata, “a livello nazionale la mia parola, il mio impegno non solo … Continue reading Salvini infastidito dalle parole di ...

Sono sorpreso dalle posizioni 'schiacciate' Lega - dice Di Maio a proposito di Cina : "Mi auguro che la Lega sia della stessa idea" del Movimento 5 stelle per quel che riguarda il memorandum Mou e l'autonomia dell'Italia nell'assumere determinate decisioni, "perché negli ultimi giorni ho visto posizioni diverse, un po' schiacciate su quello che chiedono gli altri Paesi e non su quello che vuole e fa bene all'Italia. Mi ha sorpreso, non lo nascondo. Su ogni punto dei precedenti governi continuo a sentire 'dobbiamo andare avanti'. ...

De Magistris sfida la Lega sull'autonomia : 'Voglio confronto laico partendo dalle città' : Non generalizzo, ma le Regioni sono soprattutto, non sempre, dei carrozzoni dove la politica è fortissima. Si danno risorse a un ceto politico che non le userà per emancipare i popoli'. Così il ...

L’ultima beta di WhatsApp fa sparire gli alLegati dalle chat : La versione beta di WhatsApp sta creando non pochi disagi agli utenti, che non possono più accedere ai messaggi multimediali nelle chat. L'articolo L’ultima beta di WhatsApp fa sparire gli allegati dalle chat proviene da TuttoAndroid.

Tav - vertice M5s-Lega in corso dalle 20 Lettera Ue a Roma : "A rischio 800 milioni" : vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, i due vicepremier, il ministro delle Infrastrutture e i tecnici. Il leghista: "Non esiste un forse". Il No alla Tav comporterà la violazione di dueregolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui300 milioni entro marzo

Cento giorni alle Europee : dalle proiezioni giù Ppe - 'sovranisti' e M5s. Salgono Verdi e Lega : A Cento giorni dal voto per le Europee, ecco la fotografia dell'emiciclo di Strasburgo secondo i nuovi dati elaborati dall'Europarlamento sulla media dei sondaggi diffusi nei diversi paesi membri: in ...

Samsung lancia il tablet Galaxy Tab S5e - eLegante e dalle cornici ridotte : Samsung Galaxy Tab S5eSamsung Galaxy Tab S5eSamsung Galaxy Tab S5eSamsung Galaxy Tab S5eSamsung Galaxy Tab S5eSamsung Galaxy Tab S5eSamsung Galaxy Tab S5eSamsung Galaxy Tab S5eQuasi a sorpresa e in anticipo — non solo sul Mobile World Congress di Barcellona ma anche sul suo stesso evento Galaxy Unpacked previsto per settimana prossima — Samsung ha deciso di annunciare oggi al mondo l’arrivo del suo prossimo tablet, un dispositivo votato ...

F1 - la McLaren si difende dalle accuse : “partnership con BAT? Nessun Legame con la parte Legata al tabacco” : Il team di Woking ha chiuso la polemica relativa alla propria partnership con la British American Tobacco Nelle ultime settimane si è scatenata una polemica per la partnership stipulata tra la McLaren e la British American Tobacco, accordo che spingerà il team di Woking a recare sulla MCL34 lo slogan ‘A better tomorrow’. credits @www.McLaren.com L’amministratore delegato Zak Brown è intervenuto per mettere a tacere questo ...

Lega : un anno di servizio civile a chi chiede il redditoAllarme dalle Regioni : dimezzati i fondi per l'impiego : Tra le richieste di modifica a firma Carroccio anche nuovi controlli sulle coppie che divorziano e poi fanno domanda di reddito di cittadinanza.

Dalle trivelle ai rifiuti - scontro tra Lega e M5S : Un disaccordo emerso anche oggi quando, in occasione di un incontro dedicato all'economia circolare organizzato da Legambiente, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa , voluto dai 5 Stelle, e il ...