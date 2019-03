Italia-Finlandia - Chiellini in conferenza : “ci serve il pass per Euro2020” : Vigilia di partita per l’Italia, la Nazionale in campo contro la Finlandia, in conferenza stampa si presenta il difensore Giorgio Chiellini: “il clima è ottimo, come è sempre stato. Il gruppo sta molto bene insieme, ma anche negli anni passati è stato così. Poi quello che si crea di magico in 45-50 giorni insieme è diverso. Ci serve il pass per Euro2020, inizierà una nuova avventura e lì ci saranno emozioni che non si possono ...