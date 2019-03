Conte ha spiegato al' Ue perché non deve temere la Via della Seta

agi

(Di venerdì 22 marzo 2019) Nel governo avevano messo in conto che a margine del Consiglio Ue di Bruxelles i partner europei potessero chiedere spiegazioni al premier Giuseppesull'adesione italiana alla Belt and Road Initiative.Durante la cena si è parlato di Brexit, ma con tutti i leader dell'Unione europea si è affrontato il capitoloVia. L'Europa chiede che ci sia reciprocità, che da Pechino arrivino aperture vere. La linea Ue non cambia rispetto all'avvertimento lanciato la settimana scorsa sulla necessità che gli Stati membri si muovano in maniera uniforme.Francia e Germania hanno chiesto cautela sugli investimenti cinesi nel Vecchio Continente. E' possibile che la Cancelliera Angela Merkel e il presidente Emmanuel Macron abbiano insistito su questo fronte con il presidente del Consiglio italiano che aveva già illustrato ai giornalisti ...

robinzuli : Prodi:' politica estera di questa Italia !? E chi ci capisce qualcosa, oggi di qui, domani di là; e poi Conte ha sp… - fulvioromano82 : RT @OSentimentale: Conte pensava che #RadioRadicale non avesse spot per un vezzo,credo. È evidente che non sapesse che la CONVENZIONE stess… - brunopistolese : RT @RennaNietta: @LucaBizzarri #Toninelli lo ha spiegato in un suo post che consiglio di leggere prima di scrivere cazzate di cui poi ci fa… -