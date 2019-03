Chi decide le ferie o la malattia tra datore e dipendenti pubblici o privati

Migranti e soccorsi in mare - il giurista : “Arresti? Non decide il ministro dell’Interno Chi è colpevole e Chi no” : “Non è il ministro dell’Interno che decide chi è colpevole e chi no. Lo fa la magistratura con un processo, con il diritto alla difesa, con la presunzione di innocenza. Questo vale per tutti. Lo stesso vale per il controllo delle frontiere: le cui modalità sono stabilite dalla legge entro i limiti dei trattati internazionali e quindi se tra queste persone ci sono persone che non hanno diritto di entrare, che devono essere rimpatriate e che ...

Bergamo - l’esposto : “Stadio venduto all’Atalanta per metà del suo valore”. Ma pm Chiede l’arChiviazione : deciderà il gip : Lo Stadio Atleti azzurri d’Italia sarebbe stato venduto all’Atalanta per la metà del suo valore. È quello che sostiene Orio Zaffanella, presidente dell’associazione Mordilavita e personaggio molto noto in città, che dal 2015 ha depositato in procura diversi esposti – con allegati documenti e perizie – sulla vicenda dell’impianto sportivo. Dal 2017 la procura di Bergamo indaga per abuso d’ufficio ma la pm ...

Roma - mistero Trigoria : Chi decide il futuro del club? : Quando, come accaduto ieri, la Lazio demolisce in scioltezza il Parma a conferma delle sue notevoli qualità tecniche, sale il rammarico per le tante occasioni perse in campo e al calciomercato. Con un ...

Allarme siccità : “Il cuneo saluto del Po mette a risChio decide di ettari” : “I millimetri di pioggia caduti in questi giorni, dopo i lunghi mesi caratterizzati da una scarsità di precipitazione allarmante, non risolvono i problemi della scarsità di acqua dolce per l’irrigazione e nemmeno dell’aumento della salinità dei terreni, provocata dal risalire dell’acqua di mare lungo il Delta del Po, quando la portata e’ troppo bassa”. Lo sottolinea Cia – Agricoltori Italiani di Ferrara, ...

Tajani : “Mussolini? Ha fatto cose anche positive. Conte? E’ gentile ma io parlo con Chi decide - cioè Salvini e Di Maio” : “Mussolini? Fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler e fino a quando non s’è fatto promotore delle leggi razziali, a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro paese, poi le bonifiche. Da un punto di vista di fatti concreti realizzati, non si può dire che non abbia realizzato nulla”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara ...

Visita fiscale Inps : giustificazione assenza e licenziamento. Chi decide : Visita fiscale Inps: giustificazione assenza e licenziamento. Chi decide assenza Visita fiscale Visita fiscale Inps: giustificazione assenza e licenziamento. Chi decide assenza Visita fiscale: come giustificarla e chi la valuta Per quanto riguarda la Visita fiscale Inps, cosa succede in caso di lavoratore assente alla Visita domiciliare? E dunque convocato per la Visita ambulatoriale? Il lavoratore sarà chiamato a giustificare la sua assenza a ...

Roma-Empoli 2-1 - 27a giornata Serie A 2019 : esordio vincente per Ranieri sulla panChina giallorossa - decide la rete di SChick : Successo di fondamentale importanza per la Roma nel posticipo della 27a giornata della Serie A 2018-2019. La formazione giallorossa si è imposta sull’Empoli con il risultato di 2-1 grazie alle reti di El Shaarawy e di Schick, ma ha sofferto tantissimo nel finale rischiando anche la beffa del pareggio con una rete annullata alla squadra toscana grazie all’intervento della VAR. esordio positivo dunque per Claudio Ranieri che conquista ...

Marotta : 'Grande ottimismo sul fronte Icardi. Derby? Decide Spalletti. Se arrivassimo a Chiedergli i danni...' : 'Ci sarà un lieto fine tra Icardi e l'Inter?' . Risposta: 'Voi che dite?'. Inizia così l'intervista di Beppe Marotta , a.d. dell'Inter, a Sky Sport sul caso Icardi: 'Grande ottimismo sul fronte Icardi. Diciamo che questi spunti servono a voi così avete di cui parlare ogni giorno, ride, ndr ,. La quotidianità dell'Inter va avanti, ci sono ...

Chi decide le ferie o la malattia tra datore e dipendenti pubblici o privati : Chi decide le ferie o la malattia tra datore e dipendenti pubblici o privati ferie privati e pubblici, chi le stabilisce Come si è ricordato più volte, il riposo settimanale e le ferie sono un diritto garantito a tutti i lavoratori, addirittura, dalla Costituzione. D’altra parte, a orientare la scelta di ciascun dipendente anche il mantenimento della produttività e, in generale, le esigenze legate al personale. Insomma, pur essendo un ...

Tav : Mulè - governo si macChia di codardia decidendo di non decidere : Perché dire sì o no avrebbe avuto comunque una dignità politica, qualità sconosciuta a questo esecutivo. Il Ni-Tav riassume invece perfettamente la natura del governo gialloverde: incolore e insapore.

Via al vertice Tav - Salvini : "Stasera si decide" Lettera Ue a Roma : "A risChio 800 milioni" : vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, i due vicepremier, il ministro delle Infrastrutture e i tecnici. Il leghista: "Non esiste un forse". Il No alla Tav comporterà la violazione di dueregolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui300 milioni entro marzo

Tav - Conte dopo il vertice : «Decideremo entro venerdì - il governo non risChia» Ma le parti restano lontane : Lega e M5S cercano una mediazione tra le loro posizioni che restano ancora distanti. Se l’Italia non sblocca i bandi d’appalto entro l’11 marzo rischia di dover restituire i finanziamenti Ue

