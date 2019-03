Atletico Madrid | classiche strisce biancorosse per la maglia 2019-2020

Squalifica Cristiano Ronaldo - è il giorno della verità dopo il gestaccio contro l’Atletico Madrid : Cristiano Ronaldo attende di conoscere la sanzione che l’Uefa potrebbe comminargli a seguito dell’esultanza durante Juventus-Atletico Madrid Per Cristiano Ronaldo è giunta l’ora di conoscere l’eventuale sanzione a seguito del brutto gesto rivolto ai tifosi dell’Atletico Madrid durante la vittoria della Juventus agli ottavi di finale di Champions League. In questi giorni si è fatto un gran parlare della ...

Dalla Spagna : «L'Atletico Madrid punta Mertens» : ROMA - Nell' Atletico Madrid che verrà potrebbe esserci spazio per Dries Mertens . Fuori Dalla Champions e Dalla Coppa del Re e in ritardo sul Barcellona nella Liga , i colchoneros guardano alla ...

Atletico Madrid - occhi su un terzino del Benfica : L' Atletico Madrid è alla ricerca di un sostituto di Filipe Luis per la prossima stagione, secondo quanto riportato da El Mondo Deportivo , i colchoneros hanno messo gli occhi su Grimaldo del Benfica .

La foto di Cristiano Ronaldo che provoca i tifosi dell’Atletico Madrid (foto Ansa che in Italia non vediamo) : provocazione ai tifosi non rilevata dalla Uefa La notizia di ieri è che la Uefa sta indagando su Cristiano Ronaldo e sul suo gesto alla fine della partita vinta dalla Juventus 3-0 contro l’Atletico Madrid. Un gesto che i media e i giornali Italiani – oggi lo ha fatto in maniera patente la Gazzetta dello Sport – paragonano a quello di Simeone all’andata. Non è proprio la stessa cosa. Innanzitutto non è lo stesso gesto, ma ...

Calcio femminile : pubblico record per il match Atletico Madrid-Barcellona : ... che sarà sede della prossima finale di Champions League,, durante il match del 17 febbraio 2019, è stata registrata la presenza di ben 60.739 spettatori, un record assoluto per il mondo del Calcio ...

Atletico e Real fuori dalla Champions League? Gli albergatori di Madrid festeggiano : Tifosi da tutto il mondo dovranno prenotare stanze, alberghi e stare a Madrid per qualche notte. Il prezzo degli hotel è aumentato Al di là dei risultati sportivi, quindi, la notizia dell'...

Liga - Real Madrid : Zidane buona la prima! L'Atletico k.o. a Bilbao : Simeone al San Mamés. Afp Torna Zidane, terzo allenatore dell'agitata stagione blanca. Torna Isco, e con lui Marcelo e Keylor Navas. Restano le imperfezioni del Madrid 18/19, e resta anche la vittoria,...

Liga : Zidane rianima il Real Madrid - 2-0 al Celta Vigo. L'Atletico cade a Bilbao : TORINO - Il Zidane 2.0 sulla panchina del Real Madrid inizia con la vittoria per 2-0 sul Celta Vigo. I galacticos si portano a - 2 dalL'Atletico Madrid, sconfitto nella trasferta del San Mames, 2-0,. ...

Atletico Madrid - che batosta a Bilbao : perde 2-0 e saluta La Liga : L’Atletico Madrid dice addio a La Liga: poche emozioni al San Mamés, poi decidono nella ripresa le reti di Iñaki Williams e Kenan Kodro.Due gol nella ripresa firmati da Iñaki Williams e Kenan Kodro, regalano la vittoria all’Athetic Bilbao e castigano l’Atletico Madrid che interrompe la sua serie positiva. Una sconfitta pesante per Griezmann e compagni, dopo quella subita allo ”Stadium” dalla Juventus in Champions ...

L'Atletico Madrid potrebbe presentare un esposto all'Uefa per l'esultanza di CR7 : L'Atletico di Madrid non è riuscito a fermare Cristiano Ronaldo sul campo, ma potrebbe riuscire comunque a 'danneggiare' il giocatore portoghese e il cammino della Juventus in Champions League. Si è infatti diffusa la notizia che il club madrileno starebbe preparando le carte per presentare un esposto all'Uefa. Da precisare però che il massimo organismo calcistico europeo non avrebbe ancora aperto ufficialmente un fascicolo per un eventuale ...