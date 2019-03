Al via tre giorni di Open Day nei concessionari Triumph

Ragazza stuprata nella stazione Circumvesuviana - torna libero uno dei tre fermati : Decisione che farà discutere del tribunale del Riesame di Napoli ottava sezione penale. torna libero Alessandro Sbrescia, uno dei tre giovani fermati nell'inchiesta sullo stupro della...

Griezmann-Juventus - contatti avviati : Paratici prepara un’offerta monstre : GRIEZMANN JUVENTUS – Nuovo nome per l’attacco bianconero, le Petite Diable: Griezmann. Dopo aver rifiutato il Barcellona la scorsa estate, Antoine Griezmann non è più così convinto della sua scelta e la batosta subita a Torino contro la Juventus non ha fatto altro che alimentare i suoi dubbi sulla permanenza a Madrid. Negli ultimi giorni si è a lungo […] More

Prof invia video di se stessa mentre si masturba ad uno studente 15enne su Snapchat : licenziata : Kelsie Rochelle Koepke, 25enne texana, ha provato a difendersi affermando di non sapere che il destinatario era uno studente della scuola (Paetow High School). La relazione sarebbe stata denunciato da un altro studente che avrebbe letto "una conversazione sui social media riguardante contenuti inappropriati"Continua a leggere

Milano capitale dei runner : oltre 60 mila runner al via per la Stramilano : Siamo a quota 48: è il numero delle edizioni della Stramilano, la gara di corsa più bella e seguita d'Italia. Mette sulla linea di partenza un numero di iscritti da record che la avvicina, e molto, ...

Milano-Sanremo 2019 : tutti gli italiani in gara. Elia Viviani la punta - Nibali - Trentin - Colbrelli e Nizzolo per il colpo : Domani saranno 49 gli italiani al via della Milano-Sanremo 2019. Nelle 109 edizioni disputate della Classicissima l’Italia è salita sul gradino più alto del podio 51 volte, la prima nel 1909 con Luigi Ganna, l’ultima lo scorso anno con Vincenzo Nibali, che ha interrotto un digiuno di dodici anni. Lo Squalo avrà il dorsale numero uno in questa edizione e andrà a caccia di un bis leggendario, ma molto difficile. Il fuoriclasse siciliano sa sempre ...

Alle 18 : 30 in diretta con EuroLive : i pro e i contro di Google Stadia e il gaming via streaming per le aziende e i giocatori : Le dirette di Eurogamer.it vi accompagnano verso il weekend con EuroLive e in particolare con un approfondimento molto interessante su un argomento del momento: Google Stadia e in generale il gaming via streaming.La live in questione cercherà di sondare i pro e i contro di questo tipo di servizi analizzando sia la prospettiva delle grandi aziende che quella dei consumatori, dei gamer che si troveranno di fronte a questi servizi tutti da ...

Vittoria Puccini torna in tv con Mentre ero via ma ‘sogna’ Masterchef : “Da qualche anno sto vivendo il momento Masterchef. Cucinare mi piace da morire” che sia un’autocandidatura spontanea di Vittoria Puccini per la prossima edizione di Celebrity Masterchef? Chi lo sa. L’attrice, pronta a debuttare su Rai1 giovedì 28 marzo in prima serata con Mentre ero via, ha parlato di ciò che ama fare nel tempo libero, tra cui l’attività tra i fornelli: “Mi è presa una fissazione con un ...

La Brexit ora potrebbe essere rinviata : La premier britannica Theresa May al termine della conferenza stampa post Consiglio europeo (foto: Jasper Juinen/Bloomberg via Getty Images) La Brexit è stata ufficialmente posticipata. Il Consiglio europeo, l’organo che riunisce i capi di stato e di governo di tutti i paesi dell’Ue, ha concesso alla premier britannica Theresa May una proroga. Le opzioni (e condizioni) sul tavolo ora sono tre. Se May riuscirà a far approvare ...

Diretta Inter Club Brugge/ Streaming video Rai : viareggio Cup 2019 - quarti : Diretta Inter Club Brugge Streaming video Rai: orario, probabili formazioni, risultato live della partita della Viareggio Cup 2019 per i quarti, oggi 22 marzo,.

Il presidente cinese Xi Jinping è a Roma. via alla visita di tre giorni in Italia | : È arrivato a Fiumicino con la moglie, la first lady Peng Liyuan. La coppia è stata accolta da numerose autorità

Milano : polizia sequestra beni per oltre un mln a spacciatore di via Padova : Milano, 21 mar. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha sequestrato beni per oltre un milione di euro a uno spacciatore di droga, punto di riferimento dello spaccio della zona di via Padova. La divisione Anticrimine della Questura di Milano ha eseguito il decreto di sequestro emesso dal tribunale di M

La "via della Seta" : larga per la Cina - stretta per l’Italia agroalimentare : Le chiacchiere stanno a zero in questa partita fra Italia e Cina soprattutto per il comparto agroalimentare. Il memorandum of understanding (MoU), che si sta per siglare tra Roma e Pechino inserisce l'Italia tra i più importanti partner della via della Seta marittima cinese (Belt and Road Initiative) con il colosso asiatico che consoliderà la sua presenza in ben 12 porti del Mediterraneo.Si tratta di aprire un canale che espone al ...

Da Siracusa a Ragusa - lentezza ferrovie : la protesta Cisl viaggia in treno : protesta della Cisl di Siracusa-Ragusa, contro la lentezza delle ferrovie. I dirigenti sindacali viaggeranno in treno lunedì 25 marzo