ilgiornale

(Di giovedì 21 marzo 2019) Sabato invece il presidente cinese a Villa Madama firmerà il memorandum per la Via della Seta che tanto ha fatto discutere in questi giorni la politica di casa nostra. La firma avverrà alla presenza ...

HuffPostItalia : Xi Jinping è arrivato in Italia: al seguito del presidente cinese una delegazione di 500 persone - CarliniVittorio : RT @carlopaolofesta: Arriva il presidente cinese e i politici lo trattano come se fosse arrivato Babbo Natale che ci porta i soldi. E chi s… - regisouzar : RT @eziomauro: Cina, arrivato a Roma il presidente Xi Jinping. Due giorni di incontri politici ma il focus è sull'… -