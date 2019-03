Volevano portare le arance al Pd | ora sanno a chi darle

ilgiornale

(Di giovedì 21 marzo 2019) Chi di arancia ferisce, di arancia perisce. È il triste epilogo della fantasmagorica abbuffata dei Cinquestelle che cinque anni fa chiedevano a gran voce in Campidoglio le dimissioni del sindaco Ignazio Marino, all'indomani degli arresti per "Mafia Capitale". Parlamentari e consiglieri comunali 5s inscenarono una protesta per dire "Fuori la mafia da Roma" a suon di agrumi dain carcere ai "reprobi" e finirono per chiedere al prefetto lo scioglimento del Comune "per mafia". Tra gli altri, c'erano: Di Battista, Di Maio, Raggi e Lombardi. Gli stessi, faceva notare ieri Casapound, per fortuna avranno adesso dei loro "amici" da andare a trovare in carcere. Sempre che la Raggi, come Marino, almeno si dimetta.

